رئيس الوزراء: هدفنا من "منتدى مصر 2026" هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتثمين نتائج الجولة الآسيوية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي شملت كلا من جمهورية كوريا، ومملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجاءت في إطار توجه الدولة المصرية نحو تنويع الشراكات الدولية وتعزيز التواجد المصري في القارة الآسيوية، بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يتوسط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، مع فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، وبناء شراكات اقتصادية أوسع.

وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي للتصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية في مطار القاهرة، عقب عودة سيادته من هذه الجولة الآسيوية، مشيدا بما ذكره الرئيس عن الأهداف العديدة للجولة والتي من بينها العمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وضبط الميزان التجاري بين مصر وهذه الدول، فضلا عن حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها وتتضمن عددا من مجالات التعاون، بالإضافة إلى الشراكات التي تم تطويرها إلى شراكات استراتيجية مع الدول الثلاث، والتي تعكس فرص الاستثمار الواعدة التي تتمتع بها مصر.

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء لما أكده الرئيس بشأن الاستعداد لدعم استثمارات رجال الأعمال من الدول الثلاث في مصر وتشجيعها، أو إقامة استثمار مشترك يجمع بين الحكومة ورجال الأعمال من هذه الدول، أو تنفيذ استثمارات مع رجال الأعمال المصريين بمشاركة الحكومة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم العمل من جانب الحكومة على ترجمة هذه النتائج، وكذا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت مع الدول الثلاث، إلى واقع خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال الوزارات والجهات المعنية بالدولة، في مختلف المجالات التي تناولتها مباحثات فخامة الرئيس مع قادة ومسئولي تلك الدول.

وخلال الاجتماع، سلط رئيس الوزراء الضوء على ما ستشهده الأيام المقبلة من انطلاق "منتدى مصر 2026"، الذي كلف بتنظيمه فخامة الرئيس، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى مواصلته عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات التحضيرية لاستعراض محاور مختلف جلسات المنتدى، وما ستتضمنه من الرد على شواغل المواطنين في عدد من القضايا والملفات الحياتية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الهدف من المناقشات المستفيضة خلال جلسات "منتدى مصر 2026" هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن والرأي العام حول جميع الملفات والقضايا المطروحة للنقاش، موضحا أن الحكومة ملتزمة بنهج المكاشفة والمصارحة، وسنطرح جميع التحديات التي واجهت الدولة، وما زالت فيما يخص تلك الملفات والقضايا خلال الفترة الماضية، كما سنطرح للنقاش مستهدفاتنا للمرحلة القادمة، والخطط والبرامج التنفيذية المقترحة للمرحلة المقبلة، لنصل معا بمخرجات تستفيد منها الحكومة عند اتخاذ أي قرار يخصها؛ فهدفنا في نهاية الأمر العمل دوما على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، بما ينعكس على جودة حياته ومعيشته.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، التوجيه لمختلف الوزراء بأهمية الرد على مختلف تساؤلات، وشواغل الرأي العام، والاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار والمقترحات، والرد على ما يثار من انتقادات، قائلا:" نرحب بكل رأي.. ونحن منفتحون لبحث ودراسة مختلف المقترحات التي تدعم مسيرة الوطن وتحقق حياة أفضل للمواطنين".