قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟
مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية ويسكونسن الأمريكية
السعودية تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس
الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت للحرارة يعقبه اضطراب جوي واسع
تمهيدًا لـ «منتدى مصر 2026».. «معلومات الوزراء» يختتم ورش التحضير بمناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية
مدبولي يثمن نتائج الجولة الآسيوية للرئيس السيسي.. ويؤكد أهمية منتدى مصر 2026
مصر تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
الدفاع المدني السعودي: إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة بالرياض نتيجة اعتراض صاروخ باليستي
رئيس الوزراء: هدفنا من "منتدى مصر 2026" هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن
نسور السماء .. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 | فيديو
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نسور السماء .. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 | فيديو

القوات الجوية
القوات الجوية
محمد إبراهيم

تحتفل القوات الجوية المصرية، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، بعيدها الرابع والتسعين، الذي يوافق ذكرى معركة المنصورة الجوية عام 1973، إحدى أبرز المعارك الجوية في التاريخ الحديث، التي جسدت كفاءة المقاتل المصري وقدرته على مواجهة التفوق العددي والنوعي للعدو.

وعقد الفريق طيار عمرو عبدالرحمن صقر، قائد القوات الجوية، مؤتمرًا صحفيًا للمحررين العسكريين، استعرض خلاله ملامح تطور القوات الجوية المصرية، وجهود تحديث القدرات القتالية والتكنولوجية، ورفع مستويات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ مختلف المهام، في ظل المتغيرات والتحديات الإقليمية المتسارعة.

وأكد قائد القوات الجوية أن مفهوم القوة الجوية الحديثة لم يعد يقتصر على امتلاك الطائرات المتطورة أو زيادة أعدادها، وإنما يقوم على منظومة متكاملة تجمع بين العنصر البشري والتكنولوجيا الحديثة ونظم القيادة والسيطرة والاستطلاع والتدريب والدعم الفني، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية في مختلف الظروف.

وتناول المؤتمر جهود تطوير وتحديث الطائرات متعددة المهام والهليكوبتر والطائرات الموجهة، إلى جانب رفع كفاءة القواعد الجوية والمطارات والمنشآت الفنية والإدارية، وتوفير التجهيزات اللازمة لاستقبال وتشغيل الطرازات الحديثة، بما يدعم قدرة القوات الجوية على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة ودقة.

كما استعرض الفريق طيار عمرو عبدالرحمن صقر أهمية التدريب المشترك وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، ودورهما في تطوير القدرات القتالية وتعزيز التنسيق وتوحيد المفاهيم والإجراءات، مشيرًا إلى ما تمثله التدريبات الجوية المشتركة من أهمية في مواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات الطيران والقتال الجوي.

وأكد قائد القوات الجوية أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لتحقيق التفوق، مهما بلغت مستويات التطور التكنولوجي، وهو ما يتطلب استمرار التأهيل والتدريب ورفع كفاءة الأطقم الجوية والفنية، بالتوازي مع تطوير منظومات الدعم الفني والهندسي والطبي واللوجستي.

وتطرق المؤتمر كذلك إلى دور القوات الجوية في حماية المجال الجوي المصري والإسهام في تأمين الحدود وصون مقدرات الدولة، في إطار منظومة متكاملة لحماية الأمن القومي ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وتأتي احتفالات هذا العام، استحضارًا لمسيرة ممتدة من العطاء والتضحيات منذ إنشاء القوات الجوية عام 1932، واستلهامًا لبطولات رجالها الذين سطروا صفحات مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، وفي مقدمتها معركة المنصورة الجوية التي أصبحت رمزًا للكفاءة القتالية وحسن التخطيط والتدريب والإرادة الصلبة.

وجدد قائد القوات الجوية، بهذه المناسبة الوطنية، تقديره لرجال القوات الجوية وأسرهم، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير القدرات والإمكانات ومواكبة أحدث التطورات في مجال الطيران، بما يعزز قدرة القوات الجوية المصرية على أداء مهامها بكفاءة.

الفريق طيار عمرو عبدالرحمن صقر القوات الجوية المصرية معركة المنصورة ز المعارك الجوية 1973

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

بيراميدز

المريخ بنتيو يفتح المدرجات أمام جماهيره ضد بيراميدز مجانا

بيراميدز

المريخ بنتيو يقرر فتح مباراته أمام بيراميدز للجماهير مجانا

ستراهينيا بافلوفيتش

رسميا.. ميلان يعلن تمديد عقد ستراهينيا بافلوفيتش حتى عام 2031

بالصور

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد