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تكنولوجيا

بتقنية شاشة 4K UHD.. إل جى تكشف عن تليفزيونها الذكي الجديد

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:02 م
إل جى تكشف عن تليفزيونها
إل جى تكشف عن تليفزيونها الذكى الجديد
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ندى على
كشفت شركة إل جى LG عن تليفزيونها الذكى 32UN650-W بتقنية شاشة 4K UHD، والذى يأتى بشاشة قياس 32 بوصة، مع تقنية DCI-P3 المسئولة عن إظهار اللون بدقة فائقة. 

وحسب موقع Notebook check فإن تليفزيون 32UN650-W يحتوي على عدد من الوظائف الإضافية الملائمة للألعاب الثقيلة، و عند تشغيل هذه الألعاب عند دقة 4K يقدم التليفزيون تجربة خالية من التقطيع، حيث أنها لديها وقت استجابة م مللى في الثانية. 


ورغم أن معدل تحديث شاشة تليفزيون 32UN650-W هى 60 هيرتز فقط؛ إلا أنها تتميز باتصالها ب  DisplayPort 1.4 الأمر الذى يساعد في صورة متميزة بدقة ألوان جيدة مناسبة لمشاهدة الأفلام والألعاب الثقيلة. 

وتدعم شاشة  تليفزيون 32UN650-W حوالى 1.07 مليار لون، كما أنها تقدم اللون الأزرق المريح للعين، وزوايا عرض 178 / 178 درجة، كما تحتوى على ميزات Game Mode و Flicker Safe ، ويوفر التليفزيون مكبرات صوت استريو مدمجة 5 واط. 

وكانت إل جي LGعن هاتفها LG K31 ، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف رخيصة الثمن، بشاشة بقياس 5.7 بوصة، من نوع LCD، وبدقة +HD مع نسبة أبعاد 18.9:9، وبالإضافة إلى نوتش على شكل قطع للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 5 ميجابكسل. 



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