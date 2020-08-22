بتقنية شاشة 4K UHD.. إل جى تكشف عن تليفزيونها الذكي الجديد

كشفت شركة إل جى LG عن تليفزيونها الذكى 32UN650-W بتقنية شاشة 4K UHD ، والذى يأتى بشاشة قياس 32 بوصة، مع تقنية DCI-P3 المسئولة عن إظهار اللون بدقة فائقة.





وحسب موقع Notebook check فإن تليفزيون 32UN650-W يحتوي على عدد من الوظائف الإضافية الملائمة للألعاب الثقيلة، و عند تشغيل هذه الألعاب عند دقة 4K يقدم التليفزيون تجربة خالية من التقطيع، حيث أنها لديها وقت استجابة م مللى في الثانية.









ورغم أن معدل تحديث شاشة تليفزيون 32UN650-W هى 60 هيرتز فقط؛ إلا أنها تتميز باتصالها ب DisplayPort 1.4 الأمر الذى يساعد في صورة متميزة بدقة ألوان جيدة مناسبة لمشاهدة الأفلام والألعاب الثقيلة.





وتدعم شاشة تليفزيون 32UN650-W حوالى 1.07 مليار لون، كما أنها تقدم اللون الأزرق المريح للعين، وزوايا عرض 178 / 178 درجة، كما تحتوى على ميزات Game Mode و Flicker Safe ، ويوفر التليفزيون مكبرات صوت استريو مدمجة 5 واط.





وكانت إل جي LGعن هاتفها LG K31 ، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف رخيصة الثمن، بشاشة بقياس 5.7 بوصة، من نوع LCD، وبدقة +HD مع نسبة أبعاد 18.9:9، وبالإضافة إلى نوتش على شكل قطع للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.











