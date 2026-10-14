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رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يشيد بنجاح مصر في تنظيم الفعاليات رفيعة المستوى في مدينة العلمين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يشيد بنجاح مصر في تنظيم الفعاليات رفيعة المستوى في مدينة العلمين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

 التقى السفير الدكتور عبيدة الدندراوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، بمقر الاتحاد في أديس أبابا، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن السيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أشاد خلال اللقاء بالتنظيم المتميز والنجاح الذي حققته مصر في استضافة الفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى بمدينة العلمين الجديدة، والتي شملت منتدى العلمين أفريقيا، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق المبادرة، مقدماً التهنئة لمصر على نجاح تنظيم واستضافة هذه الفعاليات المهمة.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق أيضا إلى تبادل الآراء بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

عبيدة الدندراوي سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا الاتحاد الأفريقي أديس أبابا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

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