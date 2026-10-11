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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي يتوجه إلى تايلاند في أول زيارة لوزير خارجية مصري منذ 30 عاماً

أول زيارة لوزير خارجية مصري
أول زيارة لوزير خارجية مصري
أ ش أ

توجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، في أول زيارة لوزير خارجية مصري منذ 30 عاماً.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة لها شق ثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلاندي، حيث يعقد المسؤولان الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية التايلاندية المشتركة.

كما يلتقي وزير الخارجية كلًا من رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وأعضاء اللجنة، ووزير الزراعة، ووزير الصناعة، فضلاً عن لقاء مع ممثلي عدد من الشركات التايلاندية، والمشاركة في منتدى الأعمال المصري التايلاندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأضاف المتحدث أن الشق الثاني لزيارة الوزير عبد العاطي يتمثل في المشاركة في اجتماعات الخريف السنوية لعام 2026 للبنك وصندوق النقد الدوليين، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى بشأن تطورات الاقتصاد العالمي، بما يدعم أولويات الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات مع كبار مسؤولي مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، إلى جانب مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من الوزراء المعنيين بالتنمية الاقتصادية وممثلي وكالات التنمية بالدول المشاركة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل التنموي، وحشد الاستثمارات، ودعم المشروعات ذات الأولوية.

الدكتور بدر عبد العاطي العاصمة التايلاندية أول زيارة لوزير خارجية مصري السفير نادر زكي

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