وزير الخارجية يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية زيادة الاستثمارات في مصر

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور د. أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث سبل تعزيز الدور الذي تضطلع به المؤسسة في دعم وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية.



وأشاد وزير الخارجية ، بمساهمة مؤسسة التمويل الدولية في دعم برنامج الطروحات الحكومية، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون القائم وزيادة استثمارات المؤسسة في مصر، بما يسهم في تحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

كما أكد وزير الخارجية ، على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم جهود التنمية في الدول الأفريقية، من خلال الاستفادة من خبرات الشركات المصرية وقدراتها التنفيذية، إلى جانب الإمكانات التمويلية والاستشارية للمؤسسة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي ملموس في القارة الأفريقية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية مواصلة دعم المؤسسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق التمويل والمساندة الفنية المقدمة لها، بما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق، والاندماج في سلاسل القيمة والإمداد الإقليمية والعالمية، مشدداً أهمية توظيف استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لعام ٢٠٣٠، لدعم مشروعات الخضراء ومبادرات التمويل المناخي، وتوسيع نطاق تمويل التجارة وآليات تقاسم المخاطر.