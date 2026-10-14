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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية باكستان وعُمان يبحثان التوترات الإقليمية ويتعهدان بتعميق التعاون الثنائي

وزيرا خارجية باكستان وعُمان يبحثان التوترات الإقليمية ويتعهدان بتعميق التعاون الثنائي
وزيرا خارجية باكستان وعُمان يبحثان التوترات الإقليمية ويتعهدان بتعميق التعاون الثنائي
أ ش أ

 بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحاق دار، اليوم /الأربعاء/ مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وأمن الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

وكان البوسعيدي قد وصل إلى باكستان، أمس الثلاثاء؛ في زيارة تستغرق يومين.

وفي كلمته خلال الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة بين باكستان وعمان، صرح دار بأن الجانبين قد حددا مجالات ذات اهتمام مشترك وناقشا قضايا عالمية بالتفصيل - بما في ذلك التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في مضيق هرمز وباب المندب، فضلا عن الأوضاع في غزة - وذلك خلال اجتماعهما المغلق.

وأشار دار إلى أن الجانبين ناقشا أيضا قضية جامو وكشمير وغيرها من القضايا الإقليمية الملحة، مشيدا بقيادة البوسعيدي وجهوده الرامية إلى تحقيق السلام الإقليمي في الشرق الأوسط.

وقال دار: "أقدر جهودكم تقديرا كبيرا، وأدرك حجم العمل الشاق الذي بذلتموه"، وأضاف: "نحن أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبالطبع في الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات متعددة الأطراف".

وأكد أن باكستان وسلطنة عمان تتعاونان بشكل وثيق وودي، مشيرا إلى أنه على الرغم من مرور 55 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلا أن الروابط بينهما تمتد لقرون عديدة.

تأتي هذه المباحثات في الوقت الذي تدور فيه معارك على عدة جبهات في اليمن منذ أسابيع بعد تجدد الحرب في تداعيات للصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحاق دار نظيره العماني بدر البوسعيدي مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة أمن الملاحة الدولية في مضيق باب المندب

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