قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تستعرض جهود الاستجابة السريعة خلال سبتمبر في التعامل مع شكاوى المواطنين
حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟
ارتفاع أسعار الدواجن 21% في أكتوبر 2026.. والتجار: تصحيح وسعر عادل بعد التراجعات الكبيرة
قرارات عاجلة بشأن قبول الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالتعليم المصري بدون دخول “رياض الأطفال”
وظائف وزارة العمل 2026.. 103 فرص عمل بالعبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
باكستان تحث على إصلاحات لمواجهة تحديات التجارة والمناخ
عمليات التجارة البحرية: تعرض سفينة حاويات لحادث في مضيق هرمز
أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة
بعد 11 سنه جلسة صلح عرفية بين أبناء عمومة من عائلة أبو علي بالمنيا.. صور
أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش
وزير المالية: نتطلع للحصول علي تمويلات إنمائية لمواجهة قضايا المناخ
تجاوز الـ 14 جنيهاً.. ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع رئيس المصرف العربي للتنمية في أفريقيا وتعزيز التعاون التنموي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١٤ أكتوبر،  عبد الله المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في بانكوك.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بالتعاون القائم بين مصر والمصرف، مثمنا الدور التنموي الهام الذي يضطلع به المصرف في دعم جهود التنمية بالقارة الأفريقية، من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية والزراعة، وتعزيز سلاسل القيمة، وتنمية قدرات القطاع الخاص، معرباً عن تقديره لمشاركة المصرف في أعمال منتدى العلمين للأعمال في أفريقيا.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون مع المصرف ومواصلة الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التي يمولها في الدول الأفريقية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بين دول القارة.

من جانبه، أشاد رئيس المصرف بالجهود التي تبذلها مصر لدعم التنمية في الدول الأفريقية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول القارة، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر بما يدعم جهود التنمية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله المصيبيح رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين بانكوك مشروعات البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

دعاء الفجر

دعاء الفجر .. أدعية مستجابة بعد الأذان وتفك الكرب وتزيد الرزق

أقطاي عبدالله

سر استبعاد أقطاي عبد الله من قائمة الأهلي في مواجهة كيتارا الأوغندي

مباراة القمة

المساعد حسم الأمر.. إبراهيم نورالدين: «شيكو بانزا» خلق الاحتكاك مع «داري» ولا يستحق ركلة جزاء

ترشيحاتنا

نجوم الفن بمهرجان الجونة

منهم منى زكي ودينا الشربيني وشريف منير .. نجوم الفن يتوافدون على الجونة استعدادا لانطلاق المهرجان

مي الغيطي

مي الغيطي بطلة فيلم "مكنتش حفلة" من إخراج ندى نصار

أحمد داود

أحمد داود يشارك في ندوة عن رجال محمد خان بمهرجان الجونة السينمائي

بالصور

بكوب لبن و4 ملاعق زبدة.. حضري الجبنة الكريمي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد