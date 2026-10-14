وزير الخارجية يبحث مع رئيس المصرف العربي للتنمية في أفريقيا وتعزيز التعاون التنموي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١٤ أكتوبر، عبد الله المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في بانكوك.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بالتعاون القائم بين مصر والمصرف، مثمنا الدور التنموي الهام الذي يضطلع به المصرف في دعم جهود التنمية بالقارة الأفريقية، من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية والزراعة، وتعزيز سلاسل القيمة، وتنمية قدرات القطاع الخاص، معرباً عن تقديره لمشاركة المصرف في أعمال منتدى العلمين للأعمال في أفريقيا.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون مع المصرف ومواصلة الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التي يمولها في الدول الأفريقية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بين دول القارة.

من جانبه، أشاد رئيس المصرف بالجهود التي تبذلها مصر لدعم التنمية في الدول الأفريقية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول القارة، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر بما يدعم جهود التنمية.