وزير الخارجية يستعرض تجربة مصر في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية أمام البنك الدولي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١٤ أكتوبر، في المائدة المستديرة الوزارية حول "خلق فرص العمل"، بحضور أجاي بنجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وألقى الوزير كلمة خلال الاجتماع، أكد خلالها أن خلق فرص العمل يجب أن يظل في صدارة أولويات التنمية، مشددا على ضرورة توجيه التمويل الإنمائي نحو تحقيق نتائج ملموسة تنعكس في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

واستعرض وزير الخارجية التجربة المصرية في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية، موضحا أن مصر تتبنى آليات مؤسسية لمتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات التي تواجهها، من بينها لجنة رئاسية تختص بمتابعة المشروعات القومية والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإزالة المعوقات، لضمان توظيف هذه التمويلات بفاعلية وتحويلها إلى نتائج تنموية ملموسة.

وفيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص، أكد د. بدر عبد العاطي أهمية استخدام أدوات الضمانات لحشد المزيد من الاستثمارات والتمويلات الخاصة إلى جانب التمويل الإنمائي الميسر، بما يساعد على سد الفجوات التمويلية وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، مع التركيز على تعظيم العائد من التمويلات المتاحة في صورة فرص عمل جديدة ومستدامة.