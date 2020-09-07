احترس.. 5 أخطاء ترتكبها عند شراء تليفزيون ذكى

تعتبر عملية شراء التليفزيونات الذكية عملية معقدة أكثر مما يظن البعض، حيث أن التليفزيونات الذكية تعتمد على عدد كبير من الخصائص عند شرائها، مثل معدل تحديث الشاشة ونوعها، وجودتها وجودة تسجيل الفيديو وغيرها من العوامل.





ولا يعتمد شراء التليفزيونات الذكية فقط على أسعارها، وإنما على تكامل عدد كببير من الخصائص وتواجدها معا في تلفزيون واحد، لأنه إلى جانب خصائص الشاشة الجيدة لا بد من وجود نظام سوفت وير قوى وسريع وبحسب موقع How-To Geek فإن هناك 5 أخطاء يقوم الكثيرون بارتكابها عند شراء تليفزيون ذكى، ومنها :









1- عدم التخطيط الجيد والدراسة الكافية للتليفزيونات الموجودة في السوق ومعرفة أنواعها وخصائصها، ونقاط الضعف الموجودة في كل تليفيون وأكثر جهاز ومناسب، فهناك تليفزيونات مخصصة للألعاب وأخرى للأفلام ذات الجودة العالية، وفي هذه الحالة يجب اختياره بناء على معدل تحديث الشاشة.





2- الاستماع إلى موظفى المبيعات والاقتناع بما يقولونه، وتعتبر هذه الخطوة من أسوأ الخطوات، حيث أن موظفى المبيعات يريدون اقناعك بجهاز دون الآخر لتحقيق مبيعات لماركة معينة، أو شركة معينة.





3- الاعتقاد بأنه كلما زاد سعر التلفزيون كلما زادت جودته، وتعد هذه شائعة أخرى حيث أن هناك العديد من التليفزيونات الذكية، التى تكون اسعارها متوسطة جدا، وبالرغم نن ذلك تضم العديد من الميزات الكثيرة وتكون أفضل من التلفزيونات مرتفعة السعر.





4- نسيان وضع ميزانية لسماعات التلفزيون، وتعتبر السماعات من العوامل المهمة جدا حيث أن نقاء صوت التلفزيون وجودته من العوامل المهمة في اخراج صوت إلى جانب الصورة الجيدة.