اتحاد الكرة: لجنة الحكام لا تمانع استماع الزمالك لمحادثات تقنية الفيديو

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة الحكام لا تمانع من استماع نادي الزمالك إلى المحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو «VAR»، وذلك في إطار مناقشة النادي للأخطاء التحكيمية التي شهدتها مواجهة القمة.

وأوضح المصدر في تصريحات لصدي البلد أن ضوابط اتحاد الكرة تنص على حضور فرد من الجهاز الفني وآخر من الجهاز الإداري للنادي خلال جلسة الاستماع إلى المحادثات.

وأضاف أن هناك مناقشات داخل الاتحاد بشأن آلية تنظيم عملية الاستماع، سواء من خلال تحديد مقابل مادي نظير إتاحة المحادثات للأندية، أو وضع عدد محدد من المرات التي يحق لكل نادٍ خلالها طلب الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو



