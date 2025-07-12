بسبب بعض التخوفات.. نائب يطالب التعليم بتنظيم حملات تعريفية حول البكالوريا

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية تعديلات قانون التعليم التي أقرها المجلس في جلساته العامة الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الخامس، مشيرا إلى أن أهم تلك التعديلات، ما يتعلق باستحداث نظام البكالوريا المصرية، إلى جانب الثانوية العامة.

وأشار النائب في تصريحات له اليوم، إلى أن نظام البكالوريا الجديد له مميزات وإيجابيات عديدة، أهمها أنه نظام اختيارى، كما أنه يخفف الضغط النفسي على الطلاب في المرحلة الثانوية من خلال تطبيق نظام المسارات التعليمية، وتعدد فرص الامتحانات.

وأوضح زين الدين، أن نظام البكالوريا من بين مميزاته أنه يتماشى مع النظم الأجنبية في التعليم الثانوي، من حيث إتاحة نظام المسارات، قائلا: إلا أن هناك تخوفات حول العقبات أو السلبيات التي قد تحدث خلال تطبيق النظام الجديد، مثل زيادة أعباء الدروس الخصوصية، حال عدم وجود اهتمام بالمدارس أو قلة عدد المعلمين بالمدارس.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مواجهة تلك التخوفات يتطلب أهمية التركيز من جانب الوزارة على تذليل العقبات من أجل تطبيقه على النحو الأمثل، وكذلك توجيه رسائل طمأنة للطلاب وأولياء الأمور.

وشدد النائب محمد زين الدين، على وزارة التربية والتعليم، تنظيم حملات توعية للطلاب بخصوص نظام البكالوريا، حتى يكون هناك دراية تامة لكل طالب في اختيار ما يراه مناسبا، سواء البقاء في الثانوية العامة بنظامها الحالي، أو الدخول في نظام البكالوريا الجديد.