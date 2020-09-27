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تكنولوجيا

للفئة المتوسطة وبأسعار رخيصة.. أفضل هواتف من شاومي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
أفضل هواتف من شاومى
أفضل هواتف من شاومى
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ندى على
تعتمد شركة شاومى الصينية على إصدار الهواتف الذكية من فئة الهواتف الرائدة أو الفلاج شيب بشكل أكبر من الفئة المتوسطة والرخيصة، ولكن مؤخرا أصبحت تطلق هواتف بمواصفات جيدة واسعار رخيصة تناسب احتياجات هذه الفئة تحت علاماتها التجارية بوكو وريدمى، ومن هذه الهواتف Redmi K30 Ultra الذى حاز اعجاب الكثيرين من المراجعين والمقيمين، ومؤخرا أطلقت الشركة هاتف Poco X3 . 

كانت شركة شاومى تحت علامتها بوكو للفئة المتوسطة، باعت أكثر من 10 آلاف وحدة من هاتف Poco X3 في غصون 30 دقيقة، كما حقق هاتف Redmi K30 Ultra مبيعات هائلة منذ إطلاقه، ونعرض فيما يلى أفضل هواتف شامى للفئة بأسعار رخيصة. 


هاتف Poco X3 
Xiaomi launches POCO X3 with 120Hz display, Snapdragon 732G in India
الشاشة والكاميرا 
Poco X3 a.k.a Redmi K40 might be announced soon - Tech Saper

يأتي هاتف Poco X3 بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة بتقنية FullHD+ ومعدل تحديث سريع 120 هيرتز في الثانية، مع قارئ بصمة على جانب الهاتف، كما يأتى بكاميرا خلفية رباعية، بدقة ٦٤ و ١٣ وكاميرا ماكرو بدقة ٢ ميجابكسل، و أخري بدقة ٢ ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل. 
 
المعالج والبطارية 
Poco X3 confirmed to launch on September 7 globally; key specs revealed

ويمتلك Poco X3 معالج Snapdragon 732G، وذاكرة وصول عشوائي رام ٦ جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة ٦٤ و ١٢٨ جيجابايت، و ذاكرة عشوائية رام سعة ٨ و ١٢٨ جيجابايت، وبطارية كبيرة سعة ٦٠٠٠ مللي أمبير، ومنفذ شحن USB-C . 

السعر 
يبلغ سعر هاتف Poco X3  بسعر يبدأ من  ٢٣٠ أو ٢٥٠ دولار،  ما يعادل ٣٦٠٠ أو ٣٩٠٠ جنيه مصري.  

هاتف Redmi K30 Ultra

Redmi K30 Ultra Tipped as New Xiaomi Phone With a Pop-Up Selfie Camera | Technology News

يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس6.67 بوصة، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 20 ميجابكسل، وأربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وبدقة 13 ميجابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميجابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا العمق. 

المعالج والبطارية 

مواصفات وسعر جوال Xiaomi Redmi K30 Ultra 5G - مواصفات برو

ويعمل هاتف Redmi K30 Ultra، بمعالج من نوع +MediaTek Dimensity 1000، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة  6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت،  ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط. 

السعر 
ويبلغ هاتف Redmi K30 Ultra حوالى  360 دولار أمريكي لنسخة 8 + 256 جيجابايت، اصغر نسخة ، أى ما يعادل حوالى 5861 آلاف جنيه مصرى. 

هاتف  Redmi 9 Prime  
صدى البلد: تسريب مواصفات هاتف شاومي القادم Redmi 9 Prime

الشاشة والكاميرا 
مواصفات وسعر جوال Xiaomi Redmi 9 Prime - مواصفات برو
وأتى هاتف Redmi 9 Prime بشاشة بقياس 6.53 بوصة ، وبدقة full-HD+ ، وبدقة 2340 x 1080 pixels ، وطبقة حماية  Gorilla Glass 3، كما يحتوى على أربع كاميرات خلفية الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرات دقة  8 و 8 و2  ميجا بيكسل . 

المعالج والبطارية  
ريدمي تعلن عن هاتف Redmi 9 Prime الجديد

ويتميز معالج هاتف Redmi 9 Prime من نوع MediaTek Helio G80 ، مع مساحة داخلية ب 128 وتمتد لـ 512  جيجا بايت، و ذاكرة عشوائية ب 4 جيجا بايت رام ، ونظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم MIUI 12 للسوفت وير، أما البطارية فتأتى بقدرة 5,020 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع ب 18 واط . 

 السعر 
ويبلغ هاتف Redmi 9 Prime سعر 160 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 2560 جنيها مصريا ، كما يأتى بألوان الأزرق والأسود و الأخضر. 

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