AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أفضل هواتف أوبو Oppo لهذا الشهر.. مواصفات وأسعار

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
أفضل هواتف أوبو Oppo
أفضل هواتف أوبو Oppo لهذا الشهر
Advertisements
ندى على
مازالت شركة أوبو الصينية تحافظ على تقديم هواتف ذكية من أفضل هواتف الأندرويد متعددة الإمكانات، تتميز بالكاميرات فائقة الدقة مع بطاريات ومعالجات قوية، حيث أصدرت الشركة مؤخرا هاتف Oppo Find X2 Pro ، والذى يعد من أفضل هواتف أوبو على الإطلاق، وأيضا من أفضل هواتف للأندرويد في العام. 

وقامت شركة أوبو بإطلاق هواتف Reno4 و Oppo Reno4 Pro التى تعد من أفضل هواتف أوبو للفئة المتوسطة بإمكانتها الرائعة، بالإضافة إلى إصدارها Oppo Reno4 SE الذى يأتى ضمن مجموعة هواتف Reno4 ، وفيما يلى أفضل هواتف أوبو التى أطلقتها هذا الشهر. 


الأفضل على الإطلاق .. هاتف  Oppo Find X2 Pro 

Oppo Find X2 Pro Price in Nepal with Specifications – ICT BYTE

يأتى هاتف Oppo Find X2 Pro بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED ، ومعدل تحديث شاشة  120 هرتز، مع كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية  بدقة 48 و 13 و48 ميجابيكسل، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، ومعالج Snapdragon 865 ، مقترنا بذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت، و12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى رام، وبطارية سعة 4260 مللى أمبير، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 واط، وسعر 21 ألف  جنيه مصري لأصغر نسخة. 
 
هاتف Oppo Reno4 Pro 

Oppo Reno 4 Pro review: Oppo delivers eye candy, but scrimps on performance

يحتوى هاتف Oppo Reno4 Pro على شاشة قياس 6.5 بوصة من نوع E3 Super AMOLED، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز، وكاميرات رباعية الأساسية دقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، معالج من نوع Snapdragon 720G، بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت، مع بطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C، بقوة 65 واط ، وسعر 7400 جنيه مصري لأصغر نسخة.  

هاتف Oppo Reno4 

OPPO Reno4 is like EYE-Shadow from back: Bold Design - Techigtv
يأتى هاتف Oppo Reno4 بشاشة قياس 6.43 بوصة، من نوع ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز، بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع كاميرات 12 و 13 ميجابكسل، و2 كاميرا سيلفى دقة 32  و 2  ميجابكسل، ومعالج من نوع Snapdragon 720G، وبطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C، بقوة 65 واط ،وسعر 6650 جنيه مصري لأصغر نسخة. 

هاتف Oppo Reno4 SE 

Oppo Reno 4 SE With MediaTek Dimensity 720 SoC, 65W Fast Charging Launched: Price, Specifications | Technology News

يتميز هاتف Oppo Reno4 SE بشاشة قياس 6.43 بوصة، من نوع OLED ، مع معدل تحديث للشاشة 60 هرتز، وثلاث كاميرات خلفية، الأساسية دقة 48 ميجابيكسل، وكاميرات 8 ميجا بيكسل، ، أما كاميرا السيلفى 32 ميجا بيكسل، ومعالج من نوع Dimensity 720 5G الذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات، مع ذاكرة عشوائية  8 جيجا بايت رام ونسختى للمساحة الداخلية 128 و 256 جيجا بايت، بطارية سعة  4300 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، وسعر 5820 جنيه مصرى لأصغر نسخة. 
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل الهواتف المتوسطة في 2020 بأقل من 7000 جنيه

أوبو تطلق Oppo Reno4 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

ببطارية 4000 مللى أمبير وسعر مناسب.. أوبو تطلق هاتف Reno 4 Pro Artist

بنفس السعر وإمكانيات مختلفة.. مقارنة بين هاتفي Oppo Reno 4 Pro و OnePlus Nord

أسعار أفضل هواتف Oppo فى مصر.. الأرخص بـ 2590 جنيها.. صور

أفضل هواتف ذكية للشباب من أوبو في 2020

ترشيحاتنا

المقاصة يكشف كواليس رحيل إيهاب جلال المفاجئ عن الفريق

قطيع من الأبقار يدهس مدير مدرسة حتى الموت ببريطانيا.. صور

الهارب وسط الساقطات.. شاهد آخر ظهور للمقاول محمد علي في ديسكو بإسبانيا

هاشتاج#اليوم_الوطني_السعودي90 يتصدر تويتر

البخر .. الإفتاء تكشف عن نوع من الأمراض يستوجب فسخ الزواج.. فيديو

شاهد .. راكب يعتدي بشكل عشوائي وعنيف على سيدة داخل عربة مترو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زرع بصل.. سقوط حارس أمن بطريقة مؤلمة أثناء أداء حركة بهلوانية.. فيديو

يملكه عجوزان.. تليفزيون قديم يدمر إرسال قرية بالكامل.. شاهد

اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها