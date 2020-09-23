أفضل هواتف أوبو Oppo لهذا الشهر.. مواصفات وأسعار

مازالت شركة أوبو الصينية تحافظ على تقديم هواتف ذكية من أفضل هواتف الأندرويد متعددة الإمكانات، تتميز بالكاميرات فائقة الدقة مع بطاريات ومعالجات قوية، حيث أصدرت الشركة مؤخرا هاتف Oppo Find X2 Pro ، والذى يعد من أفضل هواتف أوبو على الإطلاق، وأيضا من أفضل هواتف للأندرويد في العام.





وقامت شركة أوبو بإطلاق هواتف Reno4 و Oppo Reno4 Pro التى تعد من أفضل هواتف أوبو للفئة المتوسطة بإمكانتها الرائعة، بالإضافة إلى إصدارها Oppo Reno4 SE الذى يأتى ضمن مجموعة هواتف Reno4 ، وفيما يلى أفضل هواتف أوبو التى أطلقتها هذا الشهر.









الأفضل على الإطلاق .. هاتف Oppo Find X2 Pro









يأتى هاتف Oppo Find X2 Pro بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED ، ومعدل تحديث شاشة 120 هرتز، مع كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 48 و 13 و48 ميجابيكسل، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، ومعالج Snapdragon 865 ، مقترنا بذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت، و12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى رام، وبطارية سعة 4260 مللى أمبير، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 واط، وسعر 21 ألف جنيه مصري لأصغر نسخة.

هاتف Oppo Reno4 Pro









يحتوى هاتف Oppo Reno4 Pro على شاشة قياس 6.5 بوصة من نوع E3 Super AMOLED، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز، وكاميرات رباعية الأساسية دقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، معالج من نوع Snapdragon 720G، بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت، مع بطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C، بقوة 65 واط ، وسعر 7400 جنيه مصري لأصغر نسخة.





هاتف Oppo Reno4





يأتى هاتف Oppo Reno4 بشاشة قياس 6.43 بوصة، من نوع ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز، بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع كاميرات 12 و 13 ميجابكسل، و2 كاميرا سيلفى دقة 32 و 2 ميجابكسل، ومعالج من نوع Snapdragon 720G، وبطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C، بقوة 65 واط ،وسعر 6650 جنيه مصري لأصغر نسخة.





هاتف Oppo Reno4 SE









يتميز هاتف Oppo Reno4 SE بشاشة قياس 6.43 بوصة، من نوع OLED ، مع معدل تحديث للشاشة 60 هرتز، وثلاث كاميرات خلفية، الأساسية دقة 48 ميجابيكسل، وكاميرات 8 ميجا بيكسل، ، أما كاميرا السيلفى 32 ميجا بيكسل، ومعالج من نوع Dimensity 720 5G الذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام ونسختى للمساحة الداخلية 128 و 256 جيجا بايت، بطارية سعة 4300 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، وسعر 5820 جنيه مصرى لأصغر نسخة.



