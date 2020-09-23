بـ 2 كاميرا سيلفى فائقة الدقة .. رسميا فيفو تعلن عن هاتف vivo V20 Pro

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا عن هاتف vivo V20 Pro ، وذلك بعد الإعلان عن هاتف vivo Y51 والذى يأتى بسعر رخيص مقابل 3467 جنيه مصرى، كما ستعلن الشركة بعد ساعات عن هاتفها القادم V20 SE .





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف vivo V20 Pro يأتى بشاشة قياس 6.44 بوصة، من نوع AMOLED ، وبجودة +FullHD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى نوتش لكاميراتى السيلفى ذات الدقة الفائقة.









وكاميرات هاتف vivo V20 Pro فهى 3 كاميرات خلفية الأساسية دقة 64 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا بعدسة واسعة دقة 8 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا دقة 2 ميجا بيكسل، في حين تأتى كاميرتى السيلفى بدقة فائقة وهى الأساسية دقة 44 ميجا بيكسل والأخرى 8 ميجا بيكسل .





ويعمل هاتف vivo V20 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 765G ، بنظام تشغيل أندرويد 10 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير Funtouch OS 11، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام ، ومساحة داخلية 128 جيجابايت.





ويحتوى هاتف vivo V20 Pro على بطارية 4000 مللى أمبير، تدعم 33 واط ، ومنفذ شحن USB-C ، ومنفذ للسماعة 3.5 مللى.





ويبلغ سعر هاتف vivo V20 Pro حوالى 480 دولار أمريكى أى ما يعادل 7572 جنيه مصرى، وستبدأ الشركة في طرحه للبيع بداية من 30 سبتمبر القادم.



