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تكنولوجيا

ببطارية كبيرة وكاميرا رباعية.. فيفو تعلن عن هاتف vivo Y51.. سعر ومواصفات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:01 م
هاتف vivo Y51 الجديد
هاتف vivo Y51 الجديد
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة فيفو vivo، النقاب في شهر ديسمبر 2019، عن هاتف ذكي يسمى Y51 يعمل بمعالج من نوع Snapdragon 410، وشاشة بقياس 5 بوصة، وكاميرا أساسية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية 2.350 مللي أمبير في الساعة، واليوم تعلن الشركة الصينية عن هاتف Y51 الجديد.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف vivo Y51، بمعالج Snapdragon 665، مع واجهة المستخدم الخاصة بفيفو Funtouch OS 10، والمرتكزة على نظام التشغيل Android 10 ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت قابلة للتوسعة ببطاقات الذاكرة الخارجية.


وقد تم تصميم هاتف vivo Y51 الجديد، بشاشة بقياس 6.34 بوصة، من نوع AMOLED ، بدقة FullHD، والتي تحتوي على قارئ بصمات الأصابع في الأسفل، بالإضافة لنوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة، والتي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.
New vivo Y51 announced with Snapdragon 665 SoC, AMOLED screen, and 48MP quad camera

ويمتاز التصميم الخلفي للجهاز، بلوحة على شكل الماس تحتوي على كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، والثانية فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED.

ويحتوي هاتف vivo Y51 الجديد، على بطارية بقوة 4.500 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها من خلال منفذ  USB-C حتى 18 واط،.

ويتوفر هاتف vivo Y51 الجديد، بثلاثة خيارات لونية هى الأسود والأزرق والأبيض، مقابل سعر 220 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 3,467 جنيها مصريا)، وهو متاح للحجز المسبق في باكستان بدءا من 18 سبتمبر.
vivo Y51 in Mystic Black colorvivo Y51 in Jazzy Blue colorvivo Y51 in Dreamy White color
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