أبرزها حمايتك من هاكرز الواى فاى.. أفضل 3 ميزات في هواتف أندرويد

يستغرق أصحاب الهواتف الذكية وقتا كبيرا خلال اليوم، عند استخدام هواتفهم، وهو ما يمكن أن يصل إلى أكثر من 12 ساعة في اليوم ما بين استخدام الهاتف للتصفح، وإجراء المهام المختلفة سواء للعمل او الدراسة أو غيرها.





وهناك العديد من الميزات الموجودة في هواتف الأندرويد ، يجهلها الكثيرون رغم قضائهم أوقات طويلة على هواتفهم، وأيضا امتلاكهم لهواتفهم لسنوات، وذكر موقع CNET التقنى أهم وافضل 3 ميزات في هواتف أندرويد والتى يجهلها الكثير من المستخدمين.









1- رموز الواى فاى وأكواد QR

وتتيح هواتف أندرويد لمستخدميها تمكنهم من إنشاء رمز QR لشبكة الواى فاى Wi-Fi الخاصة بهم و تفعيل رمز QR لحمايتهم من الهاكرز والمخترقين لشبكات الواى فاى، وذلك من خلال الإعدادات الخاصة بالجهاز، وتوجد الميزة في أنظمة اندرويد الحديثة، وبالتحديد في نظام تشغيل Android 10 .





2- التراجع عن إزالة التطبيق

يواجه المستخدمين مشكلة كبيرة عند إزالة تطبيق معين من على هاتفهم عن طريق الخطأ، وتوفر هواتف أندويد ميزة إعطاء فرصة بعد ثوان من إزالة التطبيق للتراجع عن التغيير، حيث يوجد زر التراجع في أسفل الشاشة.





3- التحكم في الموقع