AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أبرزها حمايتك من هاكرز الواى فاى.. أفضل 3 ميزات في هواتف أندرويد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:02 ص
أفضل 3 ميزات في
أفضل 3 ميزات في هواتف أندرويد
Advertisements
ندى على
يستغرق أصحاب الهواتف الذكية وقتا كبيرا خلال اليوم، عند استخدام هواتفهم، وهو ما يمكن أن يصل إلى أكثر من 12 ساعة في اليوم ما بين استخدام الهاتف للتصفح، وإجراء المهام المختلفة سواء للعمل او الدراسة أو غيرها.

وهناك العديد من الميزات الموجودة في هواتف الأندرويد، يجهلها الكثيرون رغم قضائهم أوقات طويلة على هواتفهم، وأيضا امتلاكهم لهواتفهم لسنوات، وذكر موقع CNET التقنى أهم وافضل 3 ميزات في هواتف أندرويد والتى يجهلها الكثير من المستخدمين.


1- رموز الواى فاى  وأكواد QR 
وتتيح هواتف أندرويد لمستخدميها تمكنهم من إنشاء رمز QR لشبكة الواى فاى Wi-Fi الخاصة بهم و تفعيل  رمز QR لحمايتهم من الهاكرز والمخترقين لشبكات الواى فاى، وذلك من خلال الإعدادات الخاصة بالجهاز، وتوجد الميزة في أنظمة اندرويد الحديثة، وبالتحديد في نظام تشغيل Android 10 . 

2- التراجع عن إزالة التطبيق  
يواجه المستخدمين مشكلة كبيرة عند إزالة تطبيق معين من على هاتفهم عن طريق الخطأ، وتوفر هواتف أندويد ميزة إعطاء فرصة بعد ثوان من إزالة التطبيق للتراجع عن التغيير، حيث يوجد زر التراجع في أسفل الشاشة. 

3- التحكم في الموقع 
وتوفر هواتف أندرويد ميزة التحكم الدقيق في كيفية استخدام التطبيق لمعلومات الموقع، حيث يمكنك إغلاق بيانات الموقع الخاص بك بعد غلق التطبيق، وهو الأمر الذى لا يعرفه معظم المستخدمين، والذى كان يسمح للتطبيقات بالتجسس عليهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوجل تعلن رسميا عن نظام التشغيل Android 11.. اعرف أبرز المميزات

كله في الأمان.. فيسبوك تختبر ميزة جديدة لتطبيق ماسنجر على آيفون

بالصور.. كيفية استخدام ميزة واتساب الجديدة QR Codes

بفضل iOS 14 .. آبل تتيح خدمة QR للمسح الضوئى لتطبيق Apple Pay للدفع الإلكترونى

أخبار العلوم والتكنولوجيا | الجزيرة وتروكولر يتجسسان على آيفون..تسريب صور iPhone 12

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 خفايا بتطبيق واتساب يجهلها الكثيرون.. واحذفها فورا.. جوجل تحظر 11 تطبيقا يضر مستخدمي أندرويد

ترشيحاتنا

إلغاء فئة الـ 3 جنيهات بداية من غد.. التفاصيل الكاملة لأسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة

حسام عاشور يصدم تركي ال الشيخ بقوة.. تعرف علي السبب.. فيديو

في أول 29 دقيقة.. طلائع الجيش يحرج بيراميدز ويحرز الهدف الثاني

لا يشترط أن يكون بعد الموت.. عبلة الكحلاوي توضح 14 صورة للقاء الله

10 جنيهات.. كامل الوزير يكشف أسعار تذاكر المترو الجديدة.. فيديو

بعد تعاقده مع بيراميدز.. رسالة نارية من أحمد بلال لـ رمضان صبحي

AdvertisementS

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة ستحزن جماهير النادي الأهلي.. فيديو

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

رد فعل غريب من إكرامي بعد طرد ابنه من الأهلي

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة

تفاصيل المكالمة التى أنهت علاقة شريف إكرامي بالأهلى.. فيديو

محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟

طبيب مصري يتعرض للضرب المبرح على يد كويتي وسعودي

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة عن تعاقده مع مدرب برشلونة الحالي لتدريب هذا النادي المصري.. فيديو

10 جنيهات.. كامل الوزير يكشف أسعار تذاكر المترو الجديدة.. فيديو

رضا عبدالعال لـ صدى البلد: حركة الأهلي مع شريف إكرامي قلة أصل مش جديدة عليهم وسببها نجل شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام مروع.. شاهد تطاير متسابقين بدرجاتهما النارية في الهواء.. فيديو

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر