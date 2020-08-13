لأصحاب أندرويد وآيفون.. 10 تطبيقات ستغير هاتفك 180 درجة

أصبحت الهواتف الذكية لاغني عنها فى حيلاتنا اليومية لدرجة أنها أصبحت من الضروريات مابين العمل والحياة الشخصية، إلا أن هناك الكثيرين على عدم دراية بأهمية تلك الأجهوة التى توفر لك كنوز من الخدمات، إلا أن الغالبية العظمي تتعامل مع الهاتف الذكي من خلال الأساسيات فقط.
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري قائمة لـ 10 تطبيقات ستغير تجربة إستخدامك لهاتفك الذكي تمامًا، حيث يمكنك البحث عن وظيفة، أو طرح ما يدور في بالك من أسئلة والحصول على أجوبة فورية، أو حتب تذكيرك بميعاد دوائك.
1- Qoura
ببساطة هو مجتمع للجميع من أجل طرح الأسئلة التي تدور فى أذهان معظمهم، والتى ستجد أجوبتها افورية من متخصصين فى مجالات عدة، بمعني أن أى سؤال سيخطر ببالك ستجد له إجابة من خلال Qoura، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
2- Linkedin
بديل منصة فيسبوك، وهي شبكة شبكة اجتماعية يمكنك من خلال البحث عن أفضل الوظائف المطلوبة والمتوافقة مع دراستك و مهاراتك، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
3- TED
يقدم الحدث الشهير عدة فعاليات لجميع دول العالم، يقدم فيها اشخاص مؤثرين من ذوي التجارب والخبرات قصصهم الحياتية أو حتي المهنية، ليستفيد الأخرين من نجاحاتهم و إخفاقاتهم، ويوفر التطبيق جميع الفيديوهات التى شهدتها أحداث TED للإستفادة منها، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
4- Science journal
لك أن تتخيل اشتراكك بمجلة علمية مقدمة من جوجل مجانًا، تقدم معلومات قصيرة ومفيدة جدًا، وستشعر بمدي أهمية هذا التطبيق اذا كنت طالبًا أو أكاديمي، فقط كل عليك فعله هو فتح التطبيق والحصول على المعلومات القمية التى تفضلها، حيث يحتوي التطبيق على كم هائل من المعلومات المبسطة مع صور و فيديو لتسهيل إستقبالها، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
5- Medication reminder
من منا ينسي بإستمرار ميعاد الدواء ويتسبب ذلك فى العديد من الأزمات الصحية المتراكمة، يذكرك هذا التطبيق بموعد دوائك، فهو ممرضك المجانى في المنزل، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
6- Photomath
لمحبي وعشاقات الرياضيات سيجدوا ضالتهم فى هذا التطبيق، وهو تطبيق مفيد جدًا في حل المسائل الحسابية، حيث تقدم له المسألى الحسابية وتتركه يقوم بالمهمة، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
7- Pocket
هو بمثابة أرشيف لا نهاية له، يتيح لك حفظ أي رابط ترغب به، سوا تويتة أو منشور أو حتي معلومة على موقع، فقط قم بمشاركة الرابط غلى التطبيق، ومن ثم ادخه عليه لاحقًا واستعرض ما حفظته من معلومات دون أن تصل لأحد، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
8- Never miss fajr
على نفس فكرة تطبيق المؤذن تعمل فكرة هذا التطبيق، والذى يذكرك بوقت صلاة الفجر، وينبهك حتى تستيقظ وتؤدي صلاتك، ولضمان عدم تجاهله لن تصمت تنبيهات التطبيق إلى بعد عدد معين من الضغطات أو حل مسائل رياضية، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
9- Alarmy
هو أفضل تطبيق منبه على الإطلاق، فمبجرد ضبطه عل الساعة المحددة للإستيقاظ لن يصمت أبداُ، إلا بعد حل مسألة رياضية لضمان نهوضك من سريرك، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
10- Fing
هو مهندس الشبكات الخاص بك، حيث يمكنك من خلاله التحكم في الشبكات الخاصة بك، وحل مشاكل الواي فاي، و أيضًا مدي سرعة الإنترنت لديك، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.