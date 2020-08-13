لأصحاب أندرويد وآيفون.. 10 تطبيقات ستغير هاتفك 180 درجة

أصبحت الهواتف الذكية لاغني عنها فى حيلاتنا اليومية لدرجة أنها أصبحت من الضروريات مابين العمل والحياة الشخصية، إلا أن هناك الكثيرين على عدم دراية بأهمية تلك الأجهوة التى توفر لك كنوز من الخدمات، إلا أن الغالبية العظمي تتعامل مع الهاتف الذكي من خلال ا لأساسيات فقط.





ويقدم موقع صدى البلد الإخباري قائمة لـ 10 تطبيقات ستغير تجربة إستخدامك لهاتفك الذكي تمامًا، حيث يمكنك البحث عن وظيفة، أو طرح ما يدور في بالك من أسئلة والحصول على أجوبة فورية، أو حتب تذكيرك بميعاد دوائك.





1- Qoura

Qoura، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا ، و لـ آيفون عبر هذا الرابط ببساطة هو مجتمع للجميع من أجل طرح الأسئلة التي تدور فى أذهان معظمهم، والتى ستجد أجوبتها افورية من متخصصين فى مجالات عدة، بمعني أن أى سؤال سيخطر ببالك ستجد له إجابة من خلال





2- Linkedin

يمكنك تحميله على أندرويد من هنا ، و لـ آيفون عبر هذا الرابط بديل منصة فيسبوك، وهي شبكة شبكة اجتماعية يمكنك من خلال البحث عن أفضل الوظائف المطلوبة والمتوافقة مع دراستك و مهاراتك،





3- TED

TED للإستفادة منها، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا ، و لـ آيفون عبر هذا الرابط. يقدم الحدث الشهير عدة فعاليات لجميع دول العالم، يقدم فيها اشخاص مؤثرين من ذوي التجارب والخبرات قصصهم الحياتية أو حتي المهنية، ليستفيد الأخرين من نجاحاتهم و إخفاقاتهم، ويوفر التطبيق جميع الفيديوهات التى شهدتها أحداث





4- Science journal

مع صور و فيديو لتسهيل إستقبالها، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا ، و لـ آيفون عبر هذا الرابط. لك أن تتخيل اشتراكك بمجلة علمية مقدمة من جوجل مجانًا، تقدم معلومات قصيرة ومفيدة جدًا، وستشعر بمدي أهمية هذا التطبيق اذا كنت طالبًا أو أكاديمي، فقط كل عليك فعله هو فتح التطبيق والحصول على المعلومات القمية التى تفضلها، حيث يحتوي التطبيق على كم هائل من المعلومات المبسطة





5- Medication reminder

يمكنك تحميله على أندرويد من هنا ، و لـ آيفون عبر هذا الرابط من منا ينسي بإستمرار ميعاد الدواء ويتسبب ذلك فى العديد من الأزمات الصحية المتراكمة، يذكرك هذا التطبيق بموعد دوائك، فهو ممرضك المجانى في المنزل،





6- Photomath

يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط لمحبي وعشاقات الرياضيات سيجدوا ضالتهم فى هذا التطبيق، وهو تطبيق مفيد جدًا في حل المسائل الحسابية، حيث تقدم له المسألى الحسابية وتتركه يقوم بالمهمة،





7- Pocket

يمكنك تحميله على أندرويد من هنا ، و لـ آيفون عبر هذا الرابط هو بمثابة أرشيف لا نهاية له، يتيح لك حفظ أي رابط ترغب به، سوا تويتة أو منشور أو حتي معلومة على موقع، فقط قم بمشاركة الرابط غلى التطبيق، ومن ثم ادخه عليه لاحقًا واستعرض ما حفظته من معلومات دون أن تصل لأحد،





8- Never miss fajr

يمكنك تحميله على أندرويد من هنا ، و لـ آيفون عبر هذا الرابط على نفس فكرة تطبيق المؤذن تعمل فكرة هذا التطبيق، والذى يذكرك بوقت صلاة الفجر، وينبهك حتى تستيقظ وتؤدي صلاتك، ولضمان عدم تجاهله لن تصمت تنبيهات التطبيق إلى بعد عدد معين من الضغطات أو حل مسائل رياضية،





9- Alarmy

يمكنك تحميله على أندرويد من هنا ، و لـ آيفون عبر هذا الرابط هو أفضل تطبيق منبه على الإطلاق، فمبجرد ضبطه عل الساعة المحددة للإستيقاظ لن يصمت أبداُ، إلا بعد حل مسألة رياضية لضمان نهوضك من سريرك،





10- Fing

يمكنك تحميله على أندرويد من هنا ، و لـ آيفون عبر هذا الرابط هو مهندس الشبكات الخاص بك، حيث يمكنك من خلاله التحكم في الشبكات الخاصة بك، وحل مشاكل الواي فاي، و أيضًا مدي سرعة الإنترنت لديك،



