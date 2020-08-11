6 حيل لتسريع الإنترنت المنزلي والتغلب على بطء الواي فاي

تعد مشكلة بطء سرعة الإنترنت من أكثر المشكلات المزعجة التى تواجه المستخدمين، وفي بعض الأحيان تكون هناك بعض المشكلات المتعلقة بالأجهزة الخاصة بالمستخدمين أنفسهم، وليست مشكلة خارجية، كما يعتقدون.





وهناك بعض الطرق السريعة التى يمكن للمستخدمين تجربتها لتحسين أداء الانترنت المنزلى ، وذكرت مجلة WIRED أفضل الطرق التى تساعد على تحسين أداء الإنترنت والتغلب على مشكلة البطء.









1- تأمين جهاز الواى فاى الخاص بك

ويكون ذلك عبر عدد من الخطوات أولها تنزيل تطبيق جيد لاكتشاف سرقة الواى فاى مثل تطبيقات Wi-Fi Protector Pro و تطبيق Wi-Fi Inspector، وتغيير كلمة السر ووضع كلمة سر قوية، لانه في اغلب الحالات قد تكون معرضا للاختراق وسرقة حجم الانترنت والسرعة الخاصة بك وأنت لا تعلم.





2- قياس سرعة الواى فاى

يجب أن تتأكد أن سرعة الإنترنت الخاصة بك هى نفس السرعة التى قد اشتركت بها، وذلك يكون من خلال عدد من التطبيقات التى تقيس السرعة الفعلية لجهاز الواى فاى الخاص بك مثل تطبيقات WiFi analyzer و Wi-Fi SweetSpots و تطبيق Scany .





3- مسح ذاكرة التخزين المؤقت للكمبيوتر أو الهاتف الذكى

وتعتبر بيانات الذاكرة المؤقتة في أى متصفح مثل جوجل كروم أو موزيلا فاير فوكس او متصفح ايدج وغيرها من الأشياء التى تبطئ سرعة الإنترنت على أجهزتك.





4- فحص الأجهزة الخاصة بك من الفيروسات

تعد الفيروسات والروابط الضارة عاملا أساسيا في بطء الإنترنت، حيث أنها تقوم بتعطيل أداء الأجهزة وكذلك تعمل على بطئ وصول الإنترنت بشكل جيد، ويجب تثبيت أحد تطبيقات الفيروسات الموثوقة لحل المشكلة.





5-الحصول على أحدث نسخة لنظام التشغيل

وتعد عملية تجاهل التحديثات باستمرار وتنزيلها من الأسباب بطء الانترنت، ويجب على المستخدمين تثبيت أحدث نسخة من نظام التشغيل الخاص بهم سواء على جهاز الكمبيوتر أو متابعة وتنزيل التحديثات الخاصة بهواتفهم باستمرار.





6-شراء جهاز لتقوية الواى فاى

يجد المستخدمون أحيانا مشكلة في وصول الإنترنت بشكل جيد في عدد من الأماكن البعيدة عن أجهزة الواى فاى في المنزل، ويتمثل حل هذه المشكلة في شراء أجهزة واى مقوية للحفاظ على وصول نفس السرعة إلى جميع الأماكن.



