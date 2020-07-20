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تكنولوجيا

بخطوات بسيطة كيف تقوم بقياس سرعة الواى فاى.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:00 ص
بخطوات بسيطة كيف
بخطوات بسيطة كيف تقوم بقياس سرعة الواى فاى
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ندى على
يتعرض مستخدمو الإنترنت بشكل دائم لمشكلات تتعلق في الاتصال بشبكة الواى فاى WiFi ، وقد يكون التقطع بشكل دائم بحيث يؤثر بشكل سئ أثناء الاستخدام، ويقوم المستخدمون بعدة طرق للتأكد من كفاءة الشبكة واتصالها. 

وأحيانا يقوم المستخدمون بالاتجاه إلى بعض الطرق التى لا تفيد في في التأكد من قوة إشارة الواى فاى، وذكر موقع Tech viral الطرق الصحيحة التى يجب اتباعها عن القيام بالكشف الصحيح عن سرعة وكفاءة الإنترنت. 


أولا : كيفية قياس قوة إشارة واي فاي الخاصة بك على الكمبيوتر 

ويعتبر من السهل التحقق من قوة إشارة WiFi على الويندوز حيث يحتاج المستخدمون لإدخال أمر على الويندوز، وقبل التحقق من إشارة الواى فاى، تأكد من توصيل الكمبيوتر اللاب توب بشبكة الواى فاى التي تريد اختبارها، و بمجرد الاتصا ، افتح نافذة موجه الأوامر وأدخل الأمر التالى  netsh wlan show interface ، وبمجرد الانتهاء ستتوفر لك معلومات تفصيلية حول الشبكة.  

ثانيا: كيفية قياس قوة إشارة واي فاي الخاصة بك على هاتفك الأندرويد 

- قم بتنزيل وتثبيت تطبيق  WiFi analyzer أو محلل WiFi على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android

- بمجرد التثبيت ، افتح تطبيق WiFi analyzer وانتظر حتى يقوم التطبيق بالبحث عن الشبكة المتاحة،  وبمجرد الانتهاء من ذلك ، سيتم ظهور شبكات  الواى فاى 
 
- اضغط على اليسار ، وسوف ترى أن الشاشة التي تعرض تفاصيلشبكة الواى فاى، وستحتاج إلى التحقق من DBM إذا ظهر لك أقل من 30 ففى هذه الحالى شبكة الواى جيدة للغاية، أما إذا كانت أقل من 90  فإن الإشارة تعتبر ضعيفة للغاية، وتكون الإشارة جيدة أو متوسطة عندما تكون DBM أقل من 50 . 

- قم بالتمرير لليمين لرؤية مقياس قوة إشارة الواى الفاى 

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