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تكنولوجيا

بدون إنترنت .. أفضل ألعاب offline لتحميلها على هاتفك الأندرويد.. فيديو وصور

الأحد 24/مايو/2020 - 07:01 م
أفضل ألعاب offline
أفضل ألعاب offline لتحميلها على هاتفك الأندرويد
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ندى على
تعتبر الألعاب الإلكترونية أكثر الأنشطة التى يمارسها الشباب في أغلب أوقات الفراغ، وأوقات الملل، ومن متطلبات الالعاب الإلكترونية الإنترنت السريع، ولكن احيانا لسبب أو لآخر يريد مستخدمو الألعاب قضاء أوقاتهم على هذا الألعاب بدون انترنت أو لأنهم في مكان ما لا تجد به شبكة Wi-Fi واى فاى، وفي هذه الحالة تكون ألعاب offline أو الألعاب بدون انترنت هى الحل المثالى. 

وهناك العديد من الألعاب الممتعة  والتى لا تتطلب انترنت، وتنافس أيضا في ألعاب الكترونية كثيرة في جودتها وحبكتها، وذكر موقع Digital Trends أفضل ألعاب offline  تستطيع لعبها خاصة في أوقات الحظر، عندما تقرر ترك الألعاب الإلكترونية التى تتطلب إنترنت أو واى فاى سريع. 


لعبة Sonic Dash 
وتعتبر لعبة Sonic Dash هى عبارة عن  تجربة ركض غامرة ولا تنتهي، حيث عليك شق طريقك من خلال مجموعة متنوعة من الخرائط. وتقدم اللعبة آليات فريدة مثل هجوم سونيك وأحداث الخطر الدورية التي تجعل كل جولة مختلفة، حتى أنك سوف تكون قادر على مواجهة اثنين من أكبر الأشرار في امتياز Sonic سونيك.  

لعبة Earn to Die 2 
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وتدور أحداث اللعبة في العالم المليء بالموتى الأحياء أو الزومبى، لذلك فإن السبيل الوحيد للهروب هو أن تقود طريقك إلى النهاية، ويجب وضع الاستراتيجية المطلوبة للتغلب على الصعوبات التى تواجهك في اللعبة. ويجب أن تحافظ على كمية البنزين التي تحصل عليها، وكذلك التحقق من  متانة سيارتك، للهروب بسرعة. 

لعبة The Wolf Among Us 
تروى اللعبة  لنا قصة the big bad wolf  الذئب الكبير السئ، وهو يتغافل قصة الذئب الذى يعيش في المجتمع السحري، حيث يختبئ في مكان واضح، ، وتوضح القصة حل جريمة قتل وحشية ودموية في عالم تمثل خياراتك فيه أهمية كبيرة.  

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas 
وتعتبر لعبة Grand Theft Auto من أشهر الالعاب في العالم، وتقوم اللعبة على  أنك عضوًا في عصابة لتنفيذ عدد من المهام الإجرامية المطلوبة، حيث يمكنك التجول في الشوارع والإبحار في عالم الأكشن والإثارة، ويجب عليك  الحذر من الموت وأنت تلعب، فقد يأتيك في لحظة أثناء تنفيذك للمهام المسنودة إليك.

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