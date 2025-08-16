قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

نوع من النبات عند العطار يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات

أسماء عبد الحفيظ

آلام المفاصل هي أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعًا في عصرنا الحالي، حيث يعاني منها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. سواء كنتِ تعانين من التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفصل التنكسي أو حتى الآلام العرضية الناتجة عن التوتر أو الإصابات، فقد تجدين أن الراحة من الألم قد تكون صعبة المنال.

 لكن ما قد لا تعرفينه هو أن الكركم، ذلك التوابل الأصفر الذي نستخدمه في طعامنا، يعد من أقوى العلاجات الطبيعية لمكافحة آلام المفاصل والالتهابات التي قد تصيبها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

يُعرف الكركم منذ آلاف السنين بخصائصه الطبية الفعّالة، وقد أظهرت العديد من الدراسات الحديثة كيف يمكن أن يُحسن من صحة المفاصل ويخفف من الآلام المرتبطة بالتهاب المفاصل.

كيف يساعد الكركم في علاج آلام المفاصل؟

مركب الكركمين الفعّال
يحتوي الكركم على مركب رئيسي يُسمى الكركمين، وهو عبارة عن مادة طبيعية مضادة للالتهابات. تشير الأبحاث إلى أن الكركمين يمكن أن يقلل من مستويات الالتهابات في الجسم عن طريق تثبيط المواد الكيميائية التي تسبب هذه الالتهابات في المفاصل.

خفض مستويات البروتينات الالتهابية
الكركمين يعمل على تقليل إنتاج بروتينات الالتهاب مثل إنترلوكين-1 و TNF-alpha، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في التسبب بالتهاب المفاصل والألم. بتقليل هذه البروتينات، يساعد الكركم في تقليل الآلام والتورم المرتبط بالتهاب المفاصل.

تحسين الدورة الدموية في المفاصل
الكركم لا يخفف من الالتهاب فحسب، بل يساعد أيضًا في تحسين الدورة الدموية في المفاصل المتأثرة. الدورة الدموية الجيدة تعني توصيل الأوكسجين والعناصر الغذائية إلى الأنسجة، مما يسرع من عملية الشفاء ويعزز الحركة الطبيعية للمفصل.

آلام المفاصل 

مقاومة الأكسدة
الكركم يعد مصدرًا قويًا لمضادات الأكسدة، وهي المواد التي تحارب الجذور الحرة في الجسم وتساعد في تقليل التلف الخلوي. هذا يساهم في الحفاظ على صحة المفاصل وتقويتها.

طريقة استخدام الكركم لعلاج آلام المفاصل

مكملات الكركم
يمكن تناول مكملات الكركم أو الكركمين، والتي تتوفر بشكل كبسولات أو أقراص في الأسواق. يفضل استشارة الطبيب حول الجرعة المناسبة.

شاي الكركم
لتحضير شاي الكركم، قومي بغلي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب من الماء لمدة 10 دقائق. بعد ذلك، يمكن إضافة العسل أو الليمون لتحسين الطعم.

زيت الكركم الموضعى
يمكن تدليك زيت الكركم على المفاصل المتألمة لتقليل الألم والتورم. زيت الكركم يحتوي على خواص مهدئة تساعد على تخفيف التورم وزيادة تدفق الدم.

مزايا إضافية للكركم

تعزيز صحة القلب
يُساعد الكركم على تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم ويعزز صحة الأوعية الدموية.

تحسين الهضم
يساعد الكركم في تنشيط العصارة الصفراوية، ما يحسن من عملية الهضم ويقلل من الغازات.

