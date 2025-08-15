هنا الزاهد تخطف الأنظار أمام البحر

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.





إطلالة هنا الزاهد على البحر

تألقت هنا الزاهد بإطلالة تتناسب مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت بنطلون باللون البينك الذي اتسم ببعض النقوشات ونسقت معه توب ذا أكمام مكشوفة بنفس اللون.





انتعلت هنا الزاهد حذاء مسطح باللون البني، حقيبة يد متوسطة الحجم تميزت بالخوص الفاتح الذي يتصدر أحدث صيحات موضة صيف ٢٠٢٥.





ومن الناحية الجمالية، بدت هنا الزاهد بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام صيحات المكياج مما كشف عن جمالها.