قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
انفجارات قوية في غزة.. عمليات نسف ينفذها الاحتلال
طرق استخراج بطاقة رقم قومي
زيادة تدريجية ووحدات بديلة.. تفاصيل هامة عن تطبيق قانون الإيجار القديم
سعر أشهر جرام ذهب اليوم 15-8-2025
قمة ألاسكا .. ترامب وبوتين أمام لحظة الحسم الأوكرانية.. موسكو تتقدم في دونيتسك وتربك الحسابات
أعمال السنة.. ماذا ينتظر طلاب أولى إعدادي بعد وصولهم للإعدادية في 2028؟
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يشارك في إضراب الأحد لإسقاط حكومة نتنياهو
سعر الدولار اليوم 15-7-2025
كيفية صلاة الجمعة للمسافر.. هل يتركها أم يؤديها ظهرا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هنا الزاهد تخطف الأنظار أمام البحر

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هاجر هانئ

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.


 

إطلالة هنا الزاهد على البحر

تألقت هنا الزاهد بإطلالة تتناسب مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت بنطلون باللون البينك الذي اتسم ببعض النقوشات ونسقت معه توب ذا أكمام مكشوفة بنفس اللون.


 

انتعلت هنا الزاهد حذاء مسطح باللون البني، حقيبة يد متوسطة الحجم تميزت بالخوص الفاتح الذي يتصدر أحدث صيحات موضة صيف ٢٠٢٥.


 

ومن الناحية الجمالية، بدت هنا الزاهد بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام صيحات المكياج مما كشف عن جمالها.

هنا الزاهد إطلالة هنا الزاهد صور هنا الزاهد اطلالات هنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

علي حسين مهدي

عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن أعمال السنة المقررة على طلاب الإعدادية

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

ترشيحاتنا

برج القوس

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. توفير المال

برج الدلو

برج الدلو| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. صعوبة في إدارة مواردك

برج الجدي

برج الجدي| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. التخطيط الجيد لأسلوب عملك

بالصور

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
البطاطس المقلية

حبيبة القلوب.. ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان

هدى سلطان
هدى سلطان
هدى سلطان

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد