قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد المولد النبوي 2025.. اعرف الإجازة يوم إيه
اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة
الداخلية تعلن تفاصيل القبض على البلوجر أم عدي
موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية
عبد العاطي يبحث مع وزير الاستثمار سبل جذب استثمارات نوعية ودعم رؤية مصر 2030
حاجه لله يا ولاد الحلال.. ليلة سقوط ولاد الكتعة في يد الداخلية
أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد
فيضان جامو وكشمير يحصد 33 روحًا ويترك أكثر من 200 مفقود في كارثة مروعة
إعلام إسرائيلي: زيارة ترامب لتل أبيب مرهونة بمسار مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري
نائب: مشروع إسرائيل الكبرى سيظل حلماً وهمياً ومصر لا تزال قاهرة الاستعمار
تباطؤ تفتيش شاحنات المساعدات في كرم أبو سالم يعرقل الإغاثة لغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيفية تنظيف الرئتين بطرق طبيعية

تنظيف الرئتين
تنظيف الرئتين
ريهام قدري

تنظيف الرئتين بطرق طبيعية لا يعني أنك “تغسلها” حرفيًا، بل هو دعم صحتها ومساعدتها على التخلص من الملوثات والمخاط وتحسين التنفس. إليك أبرز الطرق الفعّالة:

1. الإقلاع عن التدخين أو تجنب أماكن التدخين
أهم وأسرع خطوة لدعم الرئتين؛ لأن التدخين هو المصدر الأكبر للسموم والرواسب في الجهاز التنفسي.

2. ممارسة تمارين التنفس العميق

جرب تمارين مثل التنفس الحجابي (Diaphragmatic breathing) أو تمارين الزفير الطويل.
تساعد هذه التمارين على إدخال كمية أكبر من الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون والمخاط.

3. استنشاق البخار (Steam therapy)

ضع ماء ساخن في وعاء، أضف بضع قطرات من زيت الكافور أو النعناع، واستنشق البخار لمدة 5-10 دقائق.
يفيد في ترطيب الشعب الهوائية وتخفيف المخاط.

4. تناول أطعمة تنظف الرئتين

الثوم والبصل: مضادات للالتهاب وتساعد على محاربة البكتيريا.
الزنجبيل: يوسع الشعب الهوائية ويخفف الاحتقان.
الكركم: غني بمضادات الأكسدة ومضاد للالتهاب.
الخضار الورقية والفواكه الغنية بفيتامين C (برتقال، فراولة، كيوي) لتحسين المناعة.

5. شرب الماء بكثرة
يساعد على ترقيق المخاط في الرئتين ليخرج بسهولة مع الكحة أو التنفس.

6. ممارسة الرياضة بانتظام

المشي السريع، الجري، أو السباحة تعزز كفاءة الرئتين وتحسن الدورة الدموية.

7. الابتعاد عن الملوثات قدر الإمكان

تجنب التعرض لعوادم السيارات أو الغبار، وارتدِ كمامة عند اللزوم.

8. تنظيف الهواء في المنزل

استخدم نباتات منزلية مثل الصبار وزنبق السلام لتنقية الهواء.
احرص على تهوية المنزل يوميًا.

المصدر healthy

تنظيف الرئتين الرئتين الرئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

تقليل الاغتراب 2025

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة مع فتيات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية: الثقافة المصرية كانت وستظل مِلكًا لأهل مصر

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يفتتح معرض "أهلاً مدارس" لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مُخفضة

محافظ المنيا يتفقد مستشفى ديرمواس التخصصي

خلال زيارة مستشفى ديرمواس.. محافظ المنيا يستجيب لمطالب المرضى

بالصور

اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد