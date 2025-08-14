كيفية تنظيف الرئتين بطرق طبيعية

تنظيف الرئتين بطرق طبيعية لا يعني أنك “تغسلها” حرفيًا، بل هو دعم صحتها ومساعدتها على التخلص من الملوثات والمخاط وتحسين التنفس. إليك أبرز الطرق الفعّالة:

1. الإقلاع عن التدخين أو تجنب أماكن التدخين

أهم وأسرع خطوة لدعم الرئتين؛ لأن التدخين هو المصدر الأكبر للسموم والرواسب في الجهاز التنفسي.

2. ممارسة تمارين التنفس العميق

جرب تمارين مثل التنفس الحجابي (Diaphragmatic breathing) أو تمارين الزفير الطويل.

تساعد هذه التمارين على إدخال كمية أكبر من الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون والمخاط.

3. استنشاق البخار (Steam therapy)

ضع ماء ساخن في وعاء، أضف بضع قطرات من زيت الكافور أو النعناع، واستنشق البخار لمدة 5-10 دقائق.

يفيد في ترطيب الشعب الهوائية وتخفيف المخاط.

4. تناول أطعمة تنظف الرئتين

الثوم والبصل: مضادات للالتهاب وتساعد على محاربة البكتيريا.

الزنجبيل: يوسع الشعب الهوائية ويخفف الاحتقان.

الكركم: غني بمضادات الأكسدة ومضاد للالتهاب.

الخضار الورقية والفواكه الغنية بفيتامين C (برتقال، فراولة، كيوي) لتحسين المناعة.

5. شرب الماء بكثرة

يساعد على ترقيق المخاط في الرئتين ليخرج بسهولة مع الكحة أو التنفس.

6. ممارسة الرياضة بانتظام

المشي السريع، الجري، أو السباحة تعزز كفاءة الرئتين وتحسن الدورة الدموية.

7. الابتعاد عن الملوثات قدر الإمكان

تجنب التعرض لعوادم السيارات أو الغبار، وارتدِ كمامة عند اللزوم.

8. تنظيف الهواء في المنزل

استخدم نباتات منزلية مثل الصبار وزنبق السلام لتنقية الهواء.

احرص على تهوية المنزل يوميًا.

المصدر healthy