قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزهم الحمل.. 5 أبراج عصبية لا يمكن تحملهم
10 ملايين دولار مكافأة لمن يرشد عن قادة منظمة المخدرات المكسيكية
بدء سداد القسط الثالث من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر
المهن التمثيلية: منع تناول أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق
الخارجية الفلسطينية تحمّل الاحتلال مسؤولية حياة البرغوثي داخل السجن
أول ظهور لـ ليلي علوي بعد تعرضها لحادث سير
آليات تنفيذ قانون العمل الجديد على أجندة القومي لحقوق الإنسان
طريقة استخراج شهادة ميلاد جديدة
استغلوا الأطـ.فال في التسول بالعجوزة والدقي.. عصابة تواجه الحبس 5 سنوات
الصلاة على النبي يوم الجمعة.. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك
الكرملين: قمة ألاسكا بين بوتين وترامب ستركز على الأزمة الأوكرانية دون اتفاقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أبرزهم الحمل.. 5 أبراج عصبية لا يمكن تحملهم

الابراج
الابراج
ريهام قدري

في عالم الأبراج، يختلف كل برج عن الآخر في صفاته وطباعه، لكن هناك بعض الأبراج التي اشتهرت بأنها سريعة الانفعال وعصبية، مما يجعل التعامل معها أحياناً يحتاج إلى حذر وحكمة.

1- برج الحمل 

مولود الحمل يتميز بالاندفاع والحماس، لكنه في المقابل سريع الغضب، خاصة إذا شعر بالتحدي أو الاستفزاز. ورغم ذلك، سرعان ما يهدأ ويعود لطبيعته.

2- برج الجوزاء 

مزاجه متقلب، وعندما يغضب يصبح كلامه حاداً وصريحاً بشكل قد يجرح الآخرين دون قصد.

3- برج الأسد 

الأسد لا يقبل التقليل من شأنه، وأي انتقاد مباشر قد يشعل غضبه، فهو يدافع عن كرامته بكل قوة.

4- برج العقرب 

هادئ في أغلب الأوقات، لكن إذا شعر بالخيانة أو الظلم يتحول إلى بركان ثائر، ولا ينسى الإساءة بسهولة.

5- برج القوس 

عصبيته تأتي من صراحته الزائدة، فقد يتحدث بعفوية دون مراعاة لتأثير كلماته، مما يسبب التوتر في المواقف.

وفي النهاية، تظل هذه الصفات عامة ولا تنطبق على الجميع، فالتربية والبيئة تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الشخصية. لكن، إذا وجدت برجك في القائمة، فقد حان الوقت لتتعلم فن التحكم في أعصابك.

الابراج ابراج عصبية ابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات

أرشيفية

400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء

ترشيحاتنا

روزاليوسف

"الجهاد في سبيل مصر".. عدد تذكاري تاريخي لـ روزاليوسف

برنامج تدريبي

بدء البرامج التدريبية لمستفيدي مبادرة “أمل جديد” بالمنوفية

نقابة المحامين

نقيب المحامين: أوهام "إسرائيل الكبرى" تعيد إحياء أطماع استعمارية بائدة

بالصور

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي

السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد