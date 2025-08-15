أبرزهم الحمل.. 5 أبراج عصبية لا يمكن تحملهم

في عالم الأبراج، يختلف كل برج عن الآخر في صفاته وطباعه، لكن هناك بعض الأبراج التي اشتهرت بأنها سريعة الانفعال وعصبية، مما يجعل التعامل معها أحياناً يحتاج إلى حذر وحكمة.

1- برج الحمل

مولود الحمل يتميز بالاندفاع والحماس، لكنه في المقابل سريع الغضب، خاصة إذا شعر بالتحدي أو الاستفزاز. ورغم ذلك، سرعان ما يهدأ ويعود لطبيعته.

2- برج الجوزاء

مزاجه متقلب، وعندما يغضب يصبح كلامه حاداً وصريحاً بشكل قد يجرح الآخرين دون قصد.

3- برج الأسد

الأسد لا يقبل التقليل من شأنه، وأي انتقاد مباشر قد يشعل غضبه، فهو يدافع عن كرامته بكل قوة.

4- برج العقرب

هادئ في أغلب الأوقات، لكن إذا شعر بالخيانة أو الظلم يتحول إلى بركان ثائر، ولا ينسى الإساءة بسهولة.

5- برج القوس

عصبيته تأتي من صراحته الزائدة، فقد يتحدث بعفوية دون مراعاة لتأثير كلماته، مما يسبب التوتر في المواقف.

وفي النهاية، تظل هذه الصفات عامة ولا تنطبق على الجميع، فالتربية والبيئة تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الشخصية. لكن، إذا وجدت برجك في القائمة، فقد حان الوقت لتتعلم فن التحكم في أعصابك.