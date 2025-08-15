فستان صيفي.. داليا البحيري تستعرض جمالها

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية.

وتألقت داليا البحيري ، مرتديه فستان قصير باللون البيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد داليا البحيري ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت داليا البحيري ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة داليا البحيري