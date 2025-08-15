قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله لما تتمنى
الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة
للحاصلين على الثانوية.. شروط التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
سعر الذهب اليوم 15-8-2025
باكستان تعلن تشكيل قوة صاروخية جديدة وسط تصاعد التوتر مع الهند
تنسيق الجامعات .. استعد لمستقبل مشرق في مجال الطيران | تفاصيل مهمة
زيلينسكي وقادة أوروبيون ينضمون لقمة ألاسكا لبحث إنهاء الحرب بأوكرانيا
أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. بدأ منذ ساعات فاغتنمه
دبلوماسي أمريكي: فرصة دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية مع إيران
البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة
الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي خرق للقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين
مرأة ومنوعات

أفضل طرق لعلاج الأنيميا ورفع نسبة الحديد في الدم

الانيميا
الانيميا
ريهام قدري

علاج الأنيميا ورفع نسبة الحديد في الجسم، يعتمد أولًا على معرفة السبب، لكن في أغلب الحالات (خصوصًا أنيميا نقص الحديد) يكون الهدف هو تعويض الحديد وتحسين امتصاصه. إليك خطة شاملة:

1. الغذاء الغني بالحديد

يوجد نوعان من الحديد:

حديد هيمي (يمتصه الجسم بسهولة) → موجود في اللحوم الحمراء، الكبدة، الدواجن، الأسماك (خصوصًا السردين والتونة).
حديد غير هيمي (امتصاصه أقل لكن مفيد) موجود في العدس، الفاصوليا، السبانخ، الجرجير، البقدونس، البنجر، والمكسرات.

نصيحة: تناول فيتامين C مع الوجبة (عصير برتقال، ليمون، فلفل ألوان) لأنه يزيد امتصاص الحديد.

2. تجنب ما يقلل امتصاص الحديد

الشاي والقهوة بعد الأكل مباشرة (انتظر ساعتين على الأقل).
الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو الألبان مع الوجبة الغنية بالحديد (يفضل الفصل بينهم بساعتين).
المشروبات الغازية.

3. المكملات الغذائية

إذا كانت النسبة منخفضة جدًا، قد تحتاج لمكملات حديد (حبوب أو شراب) بوصف الطبيب.
أحيانًا يُضاف معها حمض الفوليك وفيتامين B12 إذا فيه نقص مشترك.
في الحالات الشديدة قد تُعطى حقن حديد أو نقل دم.

4. تحسين صحة الأمعاء

امتصاص الحديد يعتمد على سلامة الجهاز الهضمي، فلو عندك مشاكل مثل القولون الالتهابي أو قرحة المعدة أو ديدان، لازم علاجها أولًا.

5. المتابعة والفحص

تحليل صورة دم كاملة (CBC) + مخزون الحديد (Ferritin) كل 1-3 أشهر.
متابعة مع الطبيب لتعديل الجرعات أو النظام الغذائي.

 مثال ليوم غذائي لرفع الحديد:

الإفطار: بيضة مسلوقة + شريحة جبن خفيف الملح + جرجير + كوب عصير برتقال طبيعي.
الغداء: كبدة مشوية أو لحم أحمر + عدس أو سبانخ مطبوخة + سلطة خضراء بليمون.
العشاء: تونة أو سردين + رغيف أسمر + خضار سوتيه.
سناك: حفنة مكسرات + تمر.

علاج الأنيميا طرق علاج الانيميا الانيميا انيميا

