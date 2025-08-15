لذيذ جدا.. طريقة سهلة لعمل السوشي

إذا كنتي من محبي السوشي تودين تقديمه بمنزلك، إليك طريقة سهلة لعمل السوشي في البيت بمكونات متوفرة، مع بعض النصائح عشان يطلع ناجح ولذيذ:

المكونات

أرز السوشي:

2 كوب أرز قصير الحبة (أرز سوشي أو أرز مصري قصير)

2½ كوب ماء

3 ملاعق كبيرة خل أرز

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح



الحشوة (اختيارية حسب رغبتك):

شرائح سلمون أو تونة طازجة (للنسخة النيّة) أو جمبري مسلوق أو سلطعون (كراب ستيك)

خيار مقطع شرائح طويلة

أفوكادو شرائح

جزر مسلوق ومقطع شرائح رفيعة



أوراق النوري (Seaweed)

صويا صوص للتقديم

زنجبيل مخلل و واسابي (اختياري)

الخطوات

1. تحضير الأرز

1. اغسلي الأرز جيدًا تحت الماء البارد حتى يصبح الماء صافٍ لإزالة النشا الزائد.



2. ضعي الأرز مع الماء في قدر، غطيه واتركيه على نار متوسطة حتى الغليان، ثم اخفضي الحرارة واتركيه 15 دقيقة، وبعدها أطفئي النار واتركيه مغطى 10 دقائق.



3. في وعاء صغير، اخلطي خل الأرز مع السكر والملح حتى يذوبوا، ثم أضيفيه للأرز وهو دافئ وقلبيه برفق.

2. تجهيز الحشوة

قطعي المكونات (سلمون، خيار، أفوكادو...) إلى شرائح طويلة ورفيعة لتسهيل اللف.





3. لف السوشي

1. ضعي حصيرة اللف (Bamboo mat) على سطح العمل، ثم ورقة نوري فوقها (الجانب اللامع للأسفل).



2. افردي طبقة رقيقة من الأرز على النوري مع ترك 2 سم فارغين في الطرف العلوي.



3. رتبي الحشوة على الطرف السفلي فوق الأرز.



4. لفي السوشي بإحكام باستخدام الحصيرة، مع الضغط برفق أثناء اللف.



5. استخدمي سكين حاد مبلل بالماء لقطع اللفة إلى قطع متساوية.

4. التقديم

قدميه مع صويا صوص، الزنجبيل المخلل، والواسابي.



