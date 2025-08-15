ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية لذيذة و"مغرية" ولكنها غير صحية فإن دخول البطاطس لجسمك تعمل على ارتفاع سريع في سكر الدم.

البطاطس غنية بالنشويات، وعند قليها تتحول بسرعة إلى جلوكوز، مما يرفع سكر الدم ويحفز إفراز الإنسولين.

زيادة الدهون الضارة

القلي في الزيت (خصوصًا إذا كان معاد استخدامه) يزيد من الدهون المشبعة والدهون المتحولة، التي ترفع الكوليسترول الضار وتضر القلب والشرايين.

سعرات حرارية عالية

البطاطس المقلية غنية بالسعرات، وقد يؤدي الإفراط فيها لزيادة الوزن مع مرور الوقت.

زيادة الالتهابات في الجسم

الدهون المتحولة والمركبات الناتجة عن القلي على حرارة عالية (مثل مادة الأكريلاميد) قد تحفز الالتهابات وترفع مخاطر بعض الأمراض المزمنة.

إدمان الطعم المالح والمقرمش

الملح الزائد والدهون يجعل الدماغ يفرز الدوبامين، فيزيد الرغبة في تناول المزيد، وهذا سبب إنك أحيانًا لا تكتفي بكمية صغيرة.

تناولها باعتدال، وحاول استبدال القلي بالقلي الهوائي (Air Fryer) أو الخبز في الفرن مع القليل من الزيت لتقليل الأضرار.

إذا أردت، أقدر أكتب لك جدول يوضح الفرق بين البطاطس المقلية والمشوية في السعرات والأضرار والفوائد.

المصدر : the health site