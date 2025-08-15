قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي خرق للقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين
آخر ساعة في ليلة الجمعة.. الإفتاء: اغتنموها بهذا الذكر
المستعجل والعادي.. طرق استخراج فيش وتشبيه
سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025
الناتو .. تعيين الفرنسي سيباستيان لوبرس رئيسًا لمجلس المراجعين الدوليين لتعزيز الشفافية والحوكمة
إنجاز جديد لطلاب هندسة عين شمس بمسابقة تصميم أنظمة التكييف والتهوية
مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك تكشف تفاصيل قضية هدم كنيسة السيدة العذراء
سفير الجزائر لدي مصر: الحملات ضد مصر ذات أهداف سياسية مغرضة
أبرزهم الحمل.. 5 أبراج عصبية لا يمكن تحملهم
10 ملايين دولار مكافأة لمن يرشد عن قادة منظمة المخدرات المكسيكية
بدء سداد القسط الثالث من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
ريهام قدري

البطاطس المقلية لذيذة و"مغرية" ولكنها غير صحية فإن دخول البطاطس لجسمك تعمل على ارتفاع سريع في سكر الدم.

البطاطس غنية بالنشويات، وعند قليها تتحول بسرعة إلى جلوكوز، مما يرفع سكر الدم ويحفز إفراز الإنسولين.

زيادة الدهون الضارة

القلي في الزيت (خصوصًا إذا كان معاد استخدامه) يزيد من الدهون المشبعة والدهون المتحولة، التي ترفع الكوليسترول الضار وتضر القلب والشرايين.

سعرات حرارية عالية

البطاطس المقلية غنية بالسعرات، وقد يؤدي الإفراط فيها لزيادة الوزن مع مرور الوقت.

زيادة الالتهابات في الجسم

الدهون المتحولة والمركبات الناتجة عن القلي على حرارة عالية (مثل مادة الأكريلاميد) قد تحفز الالتهابات وترفع مخاطر بعض الأمراض المزمنة.

إدمان الطعم المالح والمقرمش

الملح الزائد والدهون يجعل الدماغ يفرز الدوبامين، فيزيد الرغبة في تناول المزيد، وهذا سبب إنك أحيانًا لا تكتفي بكمية صغيرة.

تناولها باعتدال، وحاول استبدال القلي بالقلي الهوائي (Air Fryer) أو الخبز في الفرن مع القليل من الزيت لتقليل الأضرار.

إذا أردت، أقدر أكتب لك جدول يوضح الفرق بين البطاطس المقلية والمشوية في السعرات والأضرار والفوائد.

المصدر : the health site 

بطاطس مقلية البطاطس البطاطس المقلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

أرشيفية

400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

المتهمون في مطاردة طريق الواحات

المتهمون في مطاردة طريق الواحات أمام النيابة: معملناش حاجة

ترشيحاتنا

الباحث عمر حجازي

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بحبك.. كريم محمود عبد العزيز يظهر مع زوجته بعد شائعات الطلاق

ياسمين صبري

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
البطاطس المقلية

حبيبة القلوب.. ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان

هدى سلطان
هدى سلطان
هدى سلطان

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي

السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد