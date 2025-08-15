قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

لذيذ وغير تقليدي.. طريقة عمل الشاي الكرك

الشاي الكرك
الشاي الكرك
ريهام قدري

إذا كنتي تحاولين تقديم مشروبات بسيطة، إليك طريقة عمل الشاي الكرك بأسلوب لذيذ مثل الكافيهات .


 

المكونات:

2 كوب ماء

2 كيس شاي أسود أو 2 ملعقة شاي أسود loose

1 كوب حليب (طازج أو مبخر)

3–4 حبات هيل (مهروسة قليلاً)

عود قرفة (اختياري)

2–3 حبات قرنفل (اختياري)

سكر حسب الرغبة

رشة زعفران (اختياري للنكهة واللون)

الطريقة:

1. في قدر على النار، ضيفي الماء مع الهيل والقرفة والقرنفل (والزعفران لو بتحبيه).


2. لما يغلي الماء، ضيفي الشاي واتركيه يغلي على نار هادئة لمدة 2–3 دقائق عشان يطلع اللون والطعم.


3. ضيفي الحليب والسكر، وقلبي كويس.


4. خليه يغلي على نار هادئة 5–7 دقائق عشان النكهات تمتزج كويس، وممكن ترفعي النار آخر دقيقة عشان يعمل رغوة خفيفة.


5. صفي الشاي في أكواب وقدميه ساخن.


 

