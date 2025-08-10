ماذا تعرف عن النقرس.. وما علاقته بأمراض الكلى وآلام المفاصل؟

يندرج النقرس ضمن أمراض الأيض الخطرة، إذ إنه قد يؤدي في حال عدم علاجه إلى تلف دائم في المفاصل وأمراض الكلى.

تقول الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم والمناعة السريرية، إن النقرس هو مرض أيضي ينجم عن ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، موضحةً أن حمض اليوريك هو ناتج تحلل البيورين، ويُنتج طبيعيا في الجسم ويُمتص أيضًا من خلال الطعام، وإذا كان تركيز حمض اليوريك مرتفعًا جدًّا، تتشكَّل بلورات حمض اليوريك، والتي تترسب في المفاصل وتُسبب التهابًا مؤلمًا.

أسباب الإصابة بالنقرس

تتمثل الأسباب الشائعة لارتفاع مستويات حمض اليوريك في زيادة إنتاج حمض اليوريك بسبب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالبيورين، ألا وهي:

اللحوم والأحشاء: لحم البقر والكبد والكلى

الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية: الأنشوجة والرنجة والماكريل وبلح البحر

البقوليات: العدس والبازلاء وفول الصويا

المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المُحلاة بالسكر تُعزز تكوين حمض اليوريك

تشمل الأسباب أيضًا:

الاستعداد الوراثي

قلة إفراز حمض اليوريك بسبب بعض الأمراض مثل أمراض الكلى أو بسبب بعض الأدوية مثل مدرات البول أو حاصرات بيتا

السمنة وقلة ممارسة الرياضة تُعززان ضعف استقلاب حمض اليوريك

قلة تناول السوائل يمكن أن تُقلل من إفراز حمض اليوريك، بحسب دي بي إيه

أعراض النقرس

يمكن الاستدلال على الإصابة بالنقرس من خلال ملاحظة الأعراض التالية:

ألم مفاجئ وشديد في المفصل، عادةً خلال بضع ساعات

تورم واحمرار المفصل المصاب

حرارة في المنطقة المصابة

ألم شديد، حتى اللمسة الخفيفة تكون مؤلمة

تقييد الحركة بسبب التورم

الحمى والتوعك العام في الحالات الشديدة

قد يتقشر الجلد فوق المفصل المصاب أو يبدو لامعا

ألم عضلي أو زيادة في الألم حول المفصل الملتهب

طرق علاج النقرس

يمكن علاج النقرس بواسطة الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك والنابروكسين، والتي تمتاز بتأثيرات مضادة للالتهابات ومُسكّنة للألم.

كما يمكن اللجوء إلى الكورتيزون في حالات الالتهاب الشديد أو في حالة عدم تحمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

وإلى جانب العلاج الدوائي، ينبغي أيضا اتخاذ التدابير التالية:

اتباع نظام غذائي منخفض البيورين، وذلك بتجنب اللحوم والأسماك الدهنية والبقوليات والكحوليات

شرب كمية كافية من السوائل (من لترين إلى ثلاثة لترات يوميا) لتعزيز إفراز حمض اليوريك