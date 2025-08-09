قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط
كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز
رابط الاستعلام عن محالفات المرور وطرق السداد الرسمية
علاء عبد العال يطلب دعم جماهير غزل المحلة قبل مواجهة البنك الأهلي
وساطة ترامب بين أرمينيا وأذربيجان تنهي الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت
قدماك لا تكذبان .. تعطي إشارات صامتة لمشاكل صحية خطيرة
إسلام صادق يشيد بـ لاعبين في فوز الزمالك أمام سيراميكا.. ماذا قال؟
عودة الثقة ..عمرو الدردير يعلق على فوز الزمالك على سيراميكا
بالمدفعية ..قوات الإحتلال تقصف منطقة السطر الغربي في خان يونس
حميد الشاعري يشعل حفل العلمين بدويتوهات مع هيثم نبيل وسالي سليمان ودنيا عادل
قدماك لا تكذبان .. تعطي إشارات صامتة لمشاكل صحية خطيرة

أسماء عبد الحفيظ

القدم ليست فقط وسيلة للحركة، بل تُعد مرآة صادقة لصحتك الداخلية، في كثير من الأحيان، تظهر على القدم علامات مبكرة لمشاكل صحية قد تكون خطيرة، لكننا نميل إلى تجاهلها أو نُرجعها للإرهاق أو الضغط اليومي، الحقيقة أن “رجلك مبتكدبش”، فهي تخبرك بما يحدث في جسدك، فقط إن انتبهت لها.

في هذا المقال، نستعرض أبرز العلامات التي تظهر على القدم وقد تكون مؤشرًا على أمراض خطيرة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. تورم القدمين والكاحلين
قد يشير التورم المستمر في القدمين أو الكاحلين إلى:

مشاكل في القلب أو الكلى

ضعف الدورة الدموية

احتباس السوائل بسبب فشل القلب أو أمراض الكبد

2. تغير لون الأصابع أو الأظافر
الزرقة: قد تشير إلى نقص الأكسجين في الدم.

الاحمرار الشديد أو السخونة: علامة محتملة على التهابات أو نقرس.

شحوب الأظافر: قد يكون دليلاً على فقر الدم أو ضعف تدفق الدم.

3. خدر أو وخز مستمر
يشير الشعور بالخدر أو التنميل المستمر في القدم إلى:

تلف في الأعصاب بسبب السكري الاعتلال العصبي السكري

ضغط على الأعصاب مثل عرق النسا

4. برودة مستمرة في القدمين
إذا كنت تشعر ببرودة قدميك حتى في الجو الدافئ، فقد يكون السبب:

قصور في الغدة الدرقية

مشاكل في الأوعية الدموية (مثل مرض الشرايين الطرفية)

5. تقرحات لا تلتئم
من أبرز مؤشرات مرض السكري، حيث تؤدي مشاكل الدورة الدموية إلى بطء التئام الجروح.

كما قد تدل على ضعف المناعة أو أمراض مزمنة.

6. ألم مفاجئ أو مستمر في القدم دون إصابة واضحة
قد يكون ناتجًا عن:

التهاب المفاصل

مشاكل في الأوعية الدموية

هشاشة العظام أو النقرس

7. تشقق الكعبين وجفاف شديد
قد يبدو الأمر بسيطًا، لكنه أحيانًا يدل على:

نقص الفيتامينات (خصوصًا فيتامين B و E)

مشاكل في الغدة الدرقية

الجفاف المزمن أو السكري

 متى تزور الطبيب؟
إذا لاحظت أي من هذه العلامات بشكل متكرر أو مستمر، فمن الأفضل استشارة الطبيب. الكشف المبكر يمكن أن يكون الفارق بين علاج بسيط ومضاعفات خطيرة.

القدم العلامات الضغط اليومي

