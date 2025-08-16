محارب السرطان عمر مهران يستغيث بأصحاب القلوب الرحيمة لإجراء جراحة

رحلة عصيبة مع مرض السرطان خاضها الشاب عمر مهران ، صاحب الـ 29 عاما الذي تخرج في كلية الإعلام جامعة عجمان، وكان يعيش حياة هادئة حتى عام 2020 عندما اكتشف أنه مصاب بمرض

“التصلب المتعدد و السرطان”.

ومع تدهور حالتة استغاث الشاب عمر مهران، من أجل سرعة التبرع لحساباته التي نشرها من أجل الوصول لمبلغ 245 ألف درهم وهو ثمن إجراء العمليه الجراحية الازمة لحالته و برتوكول علاجه.



و كتب عمر مهران عبر فيسبوك :انا مصاب بمرض التصلب المتعدد والسرطان وده معظمكم تعرفوه عني

مش عارف اقول ايه غير اني مشيت في طريق خير وحابب أكمله للنهاية باذن الله تعالى بس للأسف المرض اشتد عليا في الفترة الأخيرة ومطالب مني بروتوكول خارج مصر مع اجراء عملية والموضوع معايا صعب جداً.

وتابع :هتقولي طب ماتعمل العملية وتأخذ العلاج ده

هقولك حاضر من عيوني بس شوفلي تاجر آثار او رجل أعمال او حتى تيك توكر بيغسل يتكفل بيها بهزر طبعاً ،بس ناس كتير قالولي خذ من تبرعات المؤسسة اللي عندك وكمل طريقك.



و أضاف :حابب اقولك حاجه بسيطه معظم الحالات اللي بنزلها والله بنكملها احنا في بعض الأوقات ده اولاً وثانياً مستحيل اخد مليم من تبرعات موجهه لحالة معينة ،وناس تانيه قالولي طب اعتبر نفسك حالة من ضمن الحالات واعمل حملة ونقف كلنا جمبك وبالفعل بعد تردد كتير وتشتت في اتخاذ قرار زي ده بدأت في حملة لعلاجي ولكن المردود مكنش كبير لحد مالقيت شخص مجهول بعتلي رسالة خلعت قلبي حرفياً لما قالي ان عمليتك فلوسها تقدر تنقذ بيها مئات الحالات فبلاش تفكر فيها وانت عارف ان مفيش امل في حالتك وان الموضوع صعب.



و أستكمل :رجعت في قرار تكملة الحملة ونزلت منشور بكده لقيت طفله مريضة بالسرطان كلمتني مع أهلها وقالت يا عمو عمر عاوزاك تخف علشان تعملي حفلة أنا والأطفال اللي زيي وتفرحنا زي مابتعمل على طول ،فقولت هكمل الحملة والله المستعان.

وأشار:أنا عارف والله ان الموضوع صعب والوقت ضيق جداً والمبلغ كبير بس عشمان في كرم ربنا اقدر اكمل التكلفة ولو لأقدر الله مقدرتش أكملها قبل الموعد اللي هو الشهر القادم واسافر وأعملها وأكمل علاجي ف باذن الله كل جنيه هبجيلي وعد هيتصرف في علاج باقي الحالات اللي محتاجه وهوثق كل ده

و أختتم :حلمي كبير اوي اني اكمل اللي بدأته واكون صوت لكل المرضى ولكن للأسف المرض اشتد وده بيحول بيني وبين تحقيق حلمي وعشمي في ربنا كبير اني اخف.



قرار الحملة من أصعب القرارات اللي أخدتها في حياتي بعد اصرار أصدقاء ليا مقربين أتمنى مكونش تقيل عليكم واتمنى وقفتكم جمبي لآخر لحظة وان نمت وغابت النون فالدعاء وصية بيننا

ولو قدر الله مماتي قبل موعد العملية او بعد موعدها لو مقدرتش اعملها فوصيتي لكم إلا تتركوا المرضى وكونوا بجوارهم دايما واجبروا بخواطر بعضكم البعض فالموت يأتي فجاة والمفقود لا يعوض ،عارف الموضوع صعب عليا وعليكم بس ما باليد حيلة غير الدعاء والتمني من رب العالمين الشفاء العاجل لكل مريض ،أنا معايا مبلغ بس للأسف المطلوب كبير عليا ويعجز اي حد ،دي ارقام حساباتي الخاصة بي وليس لي حسابات اخرى

انستاباي :

01050750047

01030321329

فودافون كاش :

01050750047

01030321329

البنك الأهلي المصري :

من داخل مصر

‏Name: Omar Mahran

5683011312778601012

من خارج مصر

إيبان: EG270003056830113127786010120

سويفت كود : NBEGEGCX535

و أكد :أنا لست مسؤولا عن اي ارقام او حسابات اخرى

والقرار ده والله صعب عليا جداً لكنّ استخرت ربنا فيه واخذته بعد تفكير كتير وبمشورة بعض الأصدقاء ليا الله المستعان وبلاش تنسوني من دعواتكم الطيبة وجزاكم ربي الجنة .