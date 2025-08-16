وفاة والدة الفنان صبحي خليل

أعلن الفنان صبحي خليل منذ قليل عن وفاة والدته و ذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

و كتب صبحي خليل :“ (ان لله وان اليه راجعون) ، أمي في ذمة الله”



يذكر أن شارك صبحي خليل في مسلسل المداح في رمضان 2025

مسلسل “المداح ” يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي ، محمود فارس ؤ و غيرهم كثير من النجوم .

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.