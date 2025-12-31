ييس توروب يتمسك بالتعاقد مع ثنائي هجومي في يناير.. تفاصيل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن صفقات الاهلي المحتملة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر في الأهلي: ييس توروب يتمسك بالتعاقد مع ثنائي هجومي في يناير وليس لاعبا واحدا فقط.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي فاركو يوم 10 يناير المقبل، على ستاد الجيش في برج العرب، في إطار الجولة السادسة من دور مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعرّض فريق الكرة بالنادي الأهلي لهزيمة ثقيلة أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر «كأس الرابطة».

وأُقيمت المواجهة على استاد السلام، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث ظهر المقاولون العرب بشكل قوي ونجح في حسم اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

موقف الأهلي في ترتيب المجموعة

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد الأهلي عند 3 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتلقى ثلاث هزائم خلال مشواره في البطولة حتى الآن.