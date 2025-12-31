قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا
4 ركعات في بداية العام الجديد.. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا
طارق السيد يكشف الساعات الأخيرة قبل انتقال زيزو لـ الأهلي
أحمد حسن يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع طارق مصطفى
أخبار العالم

التدريبات العسكرية الصينية تثير قلق تايوان.. وتحذيرات من اليابان وأستراليا

قلق تايواني من تحركات الصين قبالتها
محمد على


أعلنت الصين أنها "أكملت بنجاح" مناوراتها العسكرية حول تايوان اليوم الأربعاء.

قال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي [لجيش التحرير الشعبي]: "أكملت قيادة المسرح الشرقي بنجاح تدريبات "مهمة العدالة 2025".

قال خفر السواحل التايواني في وقت سابق إن السفن الحربية الصينية وسفن خفر السواحل تبتعد عن المياه المحيطة بالجزيرة ذاتية الحكم، مضيفاً أنه سيراقب التحركات عن كثب، قائلاً: "لا يمكننا التراخي في حذرنا".

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 77 طلعة جوية لطائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و17 سفينة تابعة له بالقرب من تايوان يوم الثلاثاء.

حذر رئيس تايوان لاي تشينج تي من أن هذه التدريبات جزء من نمط أوسع وتشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي .

وقال لاي: "في الآونة الأخيرة، من المناطق المحيطة باليابان إلى بحر الصين الجنوبي، والآن من خلال التوغلات التي تستهدف تايوان، أدى التوسع الاستبدادي للصين وتصاعد الإكراه إلى حالة من عدم اليقين والمخاطر الكبيرة على الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن التأثير على الشحن والتجارة والسلام العالميين".

أستراليا واليابان تدعوان إلى الحوار


 أثارت التدريبات انتقادات دولية.

كما أصدرت أستراليا واليابان بيانات بشأن التدريبات.

حذرت وزارة الخارجية الأسترالية من أن التدريبات العسكرية "تنذر بتأجيج التوترات الإقليمية" ودعت إلى "إدارة الخلافات من خلال الحوار".

أما اليابان، التي صرحت مؤخراً بأن جيشها قد يتدخل إذا تحركت الصين ضد تايوان ، أعربت عن "قلقها" بشأن التدريبات ودعت إلى مفاوضات سلمية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورا: "إن السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان أمران مهمان للمجتمع الدولي ككل".

انتقدت بكين يوم الأربعاء هذه "الانتقادات غير المسؤولة" لأفعال الصين، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان: "تغض هذه الدول والمؤسسات الطرف عن القوى الانفصالية في تايوان التي تحاول تحقيق الاستقلال بالوسائل العسكرية".

أكد مسؤول تايواني أن خفر السواحل لا يزال في حالة تأهب، و إلى استمرار انتشار 11 سفينة تايوانية في البحر، في ظل عدم مغادرة السفن الصينية المنطقة بشكل كامل حتى الآن.

ذكر خفر السواحل التايواني، الأربعاء، أن السفن الحربية الصينية وسفن خفر السواحل التابعة لبكين بدأت بالانسحاب من المياه المحيطة بالجزيرة، في مؤشر أولي على انتهاء المناورات العسكرية الواسعة التي أجرتها الصين خلال اليومين الماضيين.

وقال مساعد المدير العام لخفر السواحل التايواني، هسي شينج شين، إن "السفن الحربية وسفن خفر السواحل الصينية بصدد الانسحاب، لكن بعضها لا يزال خارج خط الـ24 ميلاً بحرياً"، مضيفاً أن "من المفترض أن تكون المناورات قد انتهت".

لكن أكد المسؤول التايواني أن حالة التأهب لا تزال قائمة، موضحاً أن خفر السواحل أبقى على انتشار 11 سفينة في البحر، نظراً إلى أن السفن الصينية "لم تغادر المنطقة بشكل كامل حتى الآن"، مشدداً على أن "خفض مستوى الجاهزية غير ممكن في الوقت الراهن".

وكانت الصين قد نفذت، يومي الإثنين والثلاثاء، مناورات عسكرية مكثفة شملت إطلاق صواريخ ونشر عشرات الطائرات المقاتلة والسفن الحربية حول تايوان، في تدريبات تحاكي فرض حصار بحري على موانئ الجزيرة ومناطقها الحيوية.

وتؤكد بكين أن تايوان جزء من أراضيها، وتتوعد بضمها ولو بالقوة إذا لزم الأمر.
 

خفر السواحل الصين تايوان اليوم الأربعاء المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي المسرح الشرقي بنجاح السفن الحربية التايوانية الشعبي الصيني رئيس تايوان والتجارة والسلام العالميين

