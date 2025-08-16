بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 اليوم بجميع محافظات الجمهورية

تنطلق اليوم السبت 16 أغسطس 2025 ، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للنظام القديم والحديث في جميع محافظات الجمهورية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام قديم) ١٢١٤٢ طالبا وطالبة ، بينما يبلغ إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة ، ويبلغ إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب ، ويبلغ إجمالى عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان .

وتستمر امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 من اليوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ حتى يوم السبت الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الاثنين الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني

وأعلنت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني لتنبيه الطلاب بمواعيد امتحانات الدور الثاني في جميع المواد .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام جديد)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الرياضيات البحتة

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الاحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام قديم)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الجبر والهندسة الفراغية + الاقتصاد

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الديناميكا + الإحصاء

الاحد 24 أغسطس 2025 : الجيولوجيا + علم النفس + التفاضل والتكامل

الاثنين 25 أغسطس 2025 : الأحياء + الفلسفة + الإستاتيكا

