انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة السبت.. التعليم: لا تغيير في مواصفات الأسئلة وأرقام الجلوس.. وخبير تربوي يقدم نصائح للطلاب

تنطلق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 السبت القادم الموافق 16 أغسطس 2025
وفي هذا الاطار ، انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا من إجراءات طباعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 وتظريفها ، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز اللجان ، وتوزيع المهام على رؤساء اللجان و المراقبين والملاحظين ، وإعداد كشوف المناداه
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يدخل الطلاب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 بنفس أرقام جلوس الدور الأول .
مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 بنفس مواصفات امتحانات الدور الأول دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني
وأعلنت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني لتنبيه الطلاب بمواعيد امتحانات الدور الثاني في جميع المواد .
جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام جديد)
السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية
الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية
الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ
الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الرياضيات البحتة
الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا
السبت 23 أغسطس 2025 : الاحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء
جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام قديم)
السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية
الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية
الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ
الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الجبر والهندسة الفراغية + الاقتصاد
الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا
السبت 23 أغسطس 2025 : الديناميكا + الإحصاء
الاحد 24 أغسطس 2025 : الجيولوجيا + علم النفس + التفاضل والتكامل
الاثنين 25 أغسطس 2025 : الأحياء + الفلسفة + الإستاتيكا
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 .. عدد الطلاب الممتحنين
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب المقرر أن يخوضوا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 يبلغ نحو 142 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية
الطلاب المسموح لهم بآداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025
كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 ، هم : الطلاب الذي رسبوا أو تغيبوا في مادة أو مادتين على الأكثر في الدور الأول ، سواء داخل المجموع أو خارجه ، مشيرةً إلى انه في هذه الحالة لا يحتسب للطلاب أكثر من 50% من الدرجة الكلية للمادة ، مع الإحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي تجح فيها في الدور الأول
كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يسمح أيضا لأصحاب الأعذار القهرية ، من الطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول في كل المواد او بعضها بعذر قهري مثبت ومقبول من وزارة التربية والتعليم ، بأداء امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمادة وليس نصفها .
نصائح تربوية للطلاب
ومن جانبه .. قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، نصائح لطلاب الثانوية العامة استعدادا لـ امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة المقرر انطلاقها 16 أغسطس 2025 .
حيث أكد الدكتور تامر شوقي في بيان له ، أنه يجب أن يضع الطلاب وأسرهم في اعتبارهم النصائح الآتية لتحقيق النجاح والتميز منها :
- الإيمان بأن دخول الطالب امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة هو من اختيار الله لهم ويجب تقبله بصدر رحب
- ابتعاد الطالب عن التفكير في أي تصورات سلبية قد تكون لدى الأخرين عنه
- أن يتجنب الطالب التفكير والندم على ما حدث، والاستعداد لما هو قادم
- النظر الى امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة بشكل إيجابي باعتبارها تحديات يجب عليه التمكن منها وليست ضغوطا أو خسائر بالنسبة له، وعليه اثبات نفسه فيها
- أن يضع الطالب في اعتباره أن عدد الامتحانات التي سيتقدم اليها يعتبر قليلا نسبيا (لا يزيد عن امتحانين فقط حال كونه دخل الدور الأول) أو أكثر من ذلك بقليل في حال تأجيل الطالب لبعض الامتحانات
- أن يضع الطالب في اعتباره أن رسوبه في الدور الأول قد لا يكون بسبب نقص في قدراته العقلية بل قد يكون ناتجا عن أسباب خارجية ليس له يد فيها مثل مرضه في ليلة الامتحان أو تأخره عن الالتحاق باللجنة وغير ذلك
- أن يتجنب الطالب تضييع الوقت خلال الفترة القادمة وخاصة فيما يتعلق باستخدامه السوشيال ميديا
- لابد أن يضع الطالب خطط للمذاكرة الذكية؛ والتي تشمل التركيز على اعطاء وقت أكبر لمراجعة الدروس الصعبة، ووقت أقل للدروس السهلة، وتخصيص وقت أطول لمراحعة المواد ذات الدرجات الأعلى مقارنة بالمواد ذات الدرجات الأقل.
- لابد من مراجعة وحل النماذج الاسترشادية، وكذلك حل امتحانات الدور الأول والربط بينها وبين الأفكار التى وردت في النماذج الاسترشادية
- لابد من مراجعة أجزاء المقرر التي أخفق الطالب في الإجابة عن الأسئلة ذات الصلة بها في الامتحانات والنماذج
- لابد أن يستفيد الطالب من أي أخطاء في المذاكرة قد وقع فيها، وسعيه إلى تجنبها سواء كانت متصلة بطرق مذاكرته، أو المراجع التي يستخدمها في المذاكرة، أو بمستوى معلميه، أو ادارته لوقته، أوطرق تعامله مع الورقة الامتحانية وغير ذلك
- أن يثق الطالب في أن لديه فرصة أكبر من الطلاب الناجحين في الدور الأول في اختيار الكلية المناسبة لمجموعه دون تحمل أي مخاطرة