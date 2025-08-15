قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من داخل الطائرة.. ترامب ينتظر وصول بوتين إلى ألاسكا
أرانب الزومبي تثير الرعب في أمريكا وتحذيرات بالابتعاد عنها.. ما القصة؟
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 بهذا الموعد
سلسلة زلازل تضرب كاليفورنيا ولوس أنجلوس
وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث في افتتاحية البريميرليج
وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات وخطط إسرائيل ويؤكدون دعم حقوق شعب فلسطين
غسل قدم الزوج| سناء منصور تثير الجدل بهذا التصريح
مراسل القاهرة الإخبارية: قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين تبحث إنهاء الحرب وملفات أخرى حساسة
محافظ البحر الأحمر: مشروعات تعليمية كبرى بالغردقة بتكلفة تتجاوز 91 مليون جنيه
وزير أردني أسبق: نتنياهو يسعى لتحقيق "إسرائيل الكبرى" بفكر تلمودي قديم
وحدات بديلة.. الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم
أخبار البلد

من حقهم يختاروا| أول رد من التعليم على إجبار الطلاب على البكالوريا ببعض المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بسبب قيام بعض المدارس الثانوية بإجبار طلاب الصف الأول الثانوي على الدراسة بنظام البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة العام الدراسي القادم ، مدعية أن هذا الإجبار يأتي تنفيذا لتعليمات صادرة من وزارة التربية والتعليم .

حيث أكدت بعض الشكاوى أن مدارس إدارة الهرم التعليمية بالجيزة تشهد اجبارا للطلاب على اختيار البكالوريا ، كما اكد بعض الاهالي أنه في إدارة العمرانية التعليمية وتحديدا في مدرسة السادات بنات قالوا “ الطالب اللي هيختار ثانوية عامة هيتنقل مدرسة تانية” 

وفي هذا الإطار ، قال الدكتور محمد كمال الخبير التربوي ، أن بعض المدارس الثانوية تجبر الطلاب على اختيار نظام البكالوريا بالمخالفة للقانون ، وادعاء أن تلك تعليمات الوزارة ، مؤكداً انه يتم في هذه المدارس تهديد أولياء الأمور بعدم قبول أوراق أبنائهم في حالة اختيارهم نظام الثانوية العامة وليس البكالوريا.

وأضاف الدكتور محمد كمال : أنه يناشد وزارة التربية والتعليم والتعليمم الفني ، بضرورة إصدار تعميم بمنع هذه السلوكيات المخالفة للقانون وتحويل أي مدير مدرسة يقوم بذلك للتحقيق ومعه مدير الإدارة المهمل الذي لا يتابع المدارس التابعة له.

أول رد من وزارة التربية والتعليم

من جانبه تواصل موقع صدى البلد مع وزارة التربية والتعليم للوقوف على حقيقة صدور تعليمات بإجبار طلاب الصف الأول الثانوي على اختيار البكالوريا العام الدراسي القادم 2025 / 2026 

وعلم موقع صدى البلد ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لم يصدر أي تعليمات للمدارس تنص على إجبار الطلاب على اختيار البكالوريا 

حيث أكدت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شدد في تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، على ضرورة التأكيد على حرية الطالب في اختيار النظام المناسب له سواء ( الثانوية العامة أو البكالوريا المصرية ) مع التشديد على أهمية دور المدرسة في توضيح الفروق بين النظامين وشرح تفاصيل كل نظام للطلاب .

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تعليماته على عدم السماح بأي اجبار للطلاب على اختيار نظام محدد في أي مدرسة في مصر ، حيث أنه قانوناً سيكون نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة

البكالوريا المصرية وزارة التربية والتعليم البكالوريا التربية والتعليم

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

جانب من الفاعليات

في حفل مبهج.. تخرج دفعة جديدة بطب حلوان

التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي: انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة أحلام الأجيال

جانب من التدريبات

دورات شاملة لمديري مراكز التدريب المهني للتعامل مع تحديات سوق العمل

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

