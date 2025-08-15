من حقهم يختاروا| أول رد من التعليم على إجبار الطلاب على البكالوريا ببعض المدارس

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بسبب قيام بعض المدارس الثانوية بإجبار طلاب الصف الأول الثانوي على الدراسة بنظام البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة العام الدراسي القادم ، مدعية أن هذا الإجبار يأتي تنفيذا لتعليمات صادرة من وزارة التربية والتعليم .

حيث أكدت بعض الشكاوى أن مدارس إدارة الهرم التعليمية بالجيزة تشهد اجبارا للطلاب على اختيار البكالوريا ، كما اكد بعض الاهالي أنه في إدارة العمرانية التعليمية وتحديدا في مدرسة السادات بنات قالوا “ الطالب اللي هيختار ثانوية عامة هيتنقل مدرسة تانية”

وفي هذا الإطار ، قال الدكتور محمد كمال الخبير التربوي ، أن بعض المدارس الثانوية تجبر الطلاب على اختيار نظام البكالوريا بالمخالفة للقانون ، وادعاء أن تلك تعليمات الوزارة ، مؤكداً انه يتم في هذه المدارس تهديد أولياء الأمور بعدم قبول أوراق أبنائهم في حالة اختيارهم نظام الثانوية العامة وليس البكالوريا.

وأضاف الدكتور محمد كمال : أنه يناشد وزارة التربية والتعليم والتعليمم الفني ، بضرورة إصدار تعميم بمنع هذه السلوكيات المخالفة للقانون وتحويل أي مدير مدرسة يقوم بذلك للتحقيق ومعه مدير الإدارة المهمل الذي لا يتابع المدارس التابعة له.

أول رد من وزارة التربية والتعليم

من جانبه تواصل موقع صدى البلد مع وزارة التربية والتعليم للوقوف على حقيقة صدور تعليمات بإجبار طلاب الصف الأول الثانوي على اختيار البكالوريا العام الدراسي القادم 2025 / 2026

وعلم موقع صدى البلد ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لم يصدر أي تعليمات للمدارس تنص على إجبار الطلاب على اختيار البكالوريا

حيث أكدت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شدد في تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، على ضرورة التأكيد على حرية الطالب في اختيار النظام المناسب له سواء ( الثانوية العامة أو البكالوريا المصرية ) مع التشديد على أهمية دور المدرسة في توضيح الفروق بين النظامين وشرح تفاصيل كل نظام للطلاب .

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تعليماته على عدم السماح بأي اجبار للطلاب على اختيار نظام محدد في أي مدرسة في مصر ، حيث أنه قانوناً سيكون نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة