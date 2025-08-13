قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدين والفرنساوي والبرمجة "برة المجموع"|ماذا سيدرس طلاب "أولى بكالوريا" العام القادم؟

ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن المواد التي سيدرسها طلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بنظام البكالوريا المصرية في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصف الأول الثانوي في نظام البكالوريا المصرية سوف يدرسوا 6 مواد أساسية مضافة للمجموع وهي :

- اللغة العربية 
-التاريخ المصري
-الرياضيات
-العلوم المتكاملة
- الفلسفة والمنطق
- اللغة الأجنبية الأولى

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصف الأول الثانوي في نظام البكالوريا المصرية في العام الدراسي الجديد ، سوف يدرسوا 3 مواد غير مضافة للمجموع وهي :

- التربية الدينية 
-اللغة الأجنبية الثانية
-البرمجة وعلوم الحاسب

موعد تطبيق البكالوريا المصرية في المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ن أنه سيبدأ تطبيق النظام الجديد على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

نظام البكالوريا “إختياري” 

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بنظام البكالوريا، فقد تم فتح المجال أمام الطلاب وأولياء الأمور للاختيار بين نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة، مع منح الحرية الكاملة في تحديد المسار المناسب لكل طالب

و وجه  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة بضرورة توعية أولياء الأمور بالفروق بين البكالوريا المصرية والثانوية العامة ومميزات كل منهما، مشيرًا إلى أنه باعتماد نظام البكالوريا المصرية، أصبح هذا النظام معترفاً به أسوة بنظام الثانوية العامة، حيث يتيح لخريجيه استكمال تعليمهم الجامعي سواء داخل مصر أو خارجها. 
 

المدارس جاهزة لبدء تطبيق البكالوريا المصرية

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق نظام البكالوريا المصرية ، موضحًا أن المدارس الثانوية مجهزة على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، وذلك استنادًا إلى ما تم رصده خلال الزيارات الميدانية. 

وفيما يخص تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية ، أوضح الوزير أن الطالب يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل : ( الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون) ، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : تظل هناك 4 مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية بحسب المسار الذي يختاره الطالب.

مادة التربية الدينية .. النجاح من 70%

وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، شدد الوزير على أن الوزارة ترفض التعامل مع المادة باعتبارها أقل شأنًا من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن تخصيص ٧٠% من الدرجة للنجاح في المادة هو تأكيد على أهميتها، قائلا: "لا نريد أن نغرس في طلابنا أن التربية الدينية مادة هامشية، بل نؤمن بأنها من أهم المواد".
 

البكالوريا المصرية البكالوريا التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

