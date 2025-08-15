بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غداً.. والتعليم تكشف أعداد الطلاب واللجان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : تستمر امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للنظام الحديث حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الخميس الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥.

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :

إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.

إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.

إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.

إجمالى عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية

وجدير بالذكر أنه بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فإن طلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم سيؤدون امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 غدًا السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ فى مادة اللغة العربية فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين في لجان امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 غداً الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني

وأعلنت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني لتنبيه الطلاب بمواعيد امتحانات الدور الثاني في جميع المواد .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام جديد)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الرياضيات البحتة

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الاحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام قديم)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الجبر والهندسة الفراغية + الاقتصاد

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الديناميكا + الإحصاء

الاحد 24 أغسطس 2025 : الجيولوجيا + علم النفس + التفاضل والتكامل

الاثنين 25 أغسطس 2025 : الأحياء + الفلسفة + الإستاتيكا



امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 .. عدد الطلاب الممتحنين

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب المقرر أن يخوضوا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 يبلغ نحو 142 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية

الطلاب المسموح لهم بآداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 ، هم : الطلاب الذي رسبوا أو تغيبوا في مادة أو مادتين على الأكثر في الدور الأول ، سواء داخل المجموع أو خارجه ، مشيرةً إلى انه في هذه الحالة لا يحتسب للطلاب أكثر من 50% من الدرجة الكلية للمادة ، مع الإحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي تجح فيها في الدور الأول