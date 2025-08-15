قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري
الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21
عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
أخبار البلد

بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غداً.. والتعليم تكشف أعداد الطلاب واللجان

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم  والحديث، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : تستمر  امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للنظام الحديث حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الخميس الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥.

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :

  •  إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.
  •  إجمالى  عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.
  •     عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية

وجدير بالذكر أنه بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فإن طلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم سيؤدون امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 غدًا السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ فى مادة اللغة العربية فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين في لجان امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025  غداً الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني

وأعلنت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني لتنبيه الطلاب بمواعيد امتحانات الدور الثاني في جميع المواد .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام جديد)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الرياضيات البحتة

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الاحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام قديم)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الجبر والهندسة الفراغية + الاقتصاد

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الديناميكا + الإحصاء

الاحد 24 أغسطس 2025 : الجيولوجيا + علم النفس + التفاضل والتكامل

الاثنين 25 أغسطس 2025 : الأحياء + الفلسفة + الإستاتيكا
 

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 .. عدد الطلاب الممتحنين

وأكدت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب المقرر أن يخوضوا  امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 يبلغ نحو 142 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية 

ومن جانبها .. أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني لتنبيه الطلاب بمواعيد امتحانات الدور الثاني في جميع المواد .

الطلاب المسموح لهم بآداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 ، هم : الطلاب الذي رسبوا أو تغيبوا في مادة أو مادتين على الأكثر في الدور الأول ، سواء داخل المجموع أو خارجه ، مشيرةً إلى انه في هذه الحالة لا يحتسب للطلاب أكثر من 50% من الدرجة الكلية للمادة ، مع الإحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي تجح فيها في الدور الأول

