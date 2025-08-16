قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الصباح.. بـ11 كلمة يعطيك الله حتى يرضيك
هيلاري كلينتون ترشح ترامب لجائزة نوبل
السكة الحديد تعتذر للركاب عن تخفيض مؤقت لسرعات القطارات بسبب الحر
بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 اليوم بجميع محافظات الجمهورية
نبات طبيعي الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس
الليلة.. الزمالك يتحدى المقاولون العرب في ثاني جولات الدوري المصري
زيكر تكشف عن 9X الرياضية الجديدة.. بتكنولوجيا هايبرد
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت
وفاة والدة الفنان صبحي خليل
ترامب لـ بوتين: سأتواصل معك قريبا.. والأخير يرد : الاجتماع المقبل بموسكو
محارب السرطان عمر مهران يستغيث بأصحاب القلوب الرحيمة لإجراء جراحة
بالصور

نبات طبيعي الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس

نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
أسماء عبد الحفيظ

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الذي يسبب آلامًا شديدة وحادة، وعادة ما يصيب المفاصل الكبرى مثل مفصل القدم. يحدث النقرس بسبب تراكم حمض اليوريك في الدم، مما يؤدي إلى تكوّن بلورات حمضية تتجمع في المفاصل وتسبب الألم. 

لكن من حسن الحظ، أن هناك العديد من الحلول الطبيعية التي قد تكون فعالة في علاج النقرس، وأحد أبرز هذه العلاجات هو نبات القراص.

نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة

يُعرف نبات القراص، الذي يشتهر بخصائصه العلاجية المتعددة، بفوائده الصحية العديدة التي تساعد في التخفيف من آلام النقرس، بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية التي تساعد في تقليل التورم والالتهابات. لذا، إذا كنت تعاني من أعراض النقرس وتبحث عن طرق طبيعية للتخفيف من الألم، فإن القراص قد يكون خيارًا ممتازًا لك، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

كيف يساعد نبات القراص في علاج النقرس؟

نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
  • خفض مستويات حمض اليوريك
    نبات القراص يحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تحسين عملية التخلص من حمض اليوريك الزائد في الجسم. يُعتقد أن القراص يساعد في زيادة تدفق البول، مما يعزز من قدرة الجسم على التخلص من حمض اليوريك المتراكم في المفاصل. هذه العملية تعتبر مهمة جدًا للأشخاص الذين يعانون من النقرس، حيث أن تراكم حمض اليوريك هو المسبب الرئيسي لهذه الحالة.
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
  • خصائص مضادة للالتهابات
    يحتوي نبات القراص على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تقليل التورم والألم الذي يسببه النقرس. الأبحاث تشير إلى أن نبات القراص يمكن أن يخفف من الالتهابات المرتبطة بهذه الحالة ويقلل من حدة الألم. كما أنه يساعد في تقليل التورم الذي يصيب المفاصل.
  • غني بالمعادن والعناصر الغذائية
    نبات القراص يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم. هذه المعادن تساعد في تعزيز صحة المفاصل وتقوية الأنسجة المحيطة بالمفاصل، مما يحسن من مرونتها ويقلل من الشعور بالألم.
  • تحسين الدورة الدموية
    يساعد نبات القراص في تحسين الدورة الدموية في الجسم، مما يعزز من تدفق الدم إلى المفاصل ويزيد من وصول الأوكسجين والمواد المغذية إليها. هذا يساهم في تسريع الشفاء وتقليل التورم والألم.

طريقة استخدام نبات القراص لعلاج النقرس

  • شاي القراص
    يعد شاي القراص من أفضل الطرق لتخفيف أعراض النقرس. لتحضير الشاي، قومي بغلي ملعقة كبيرة من أوراق القراص المجففة في كوب من الماء لمدة 10 دقائق. بعد ذلك، قومي بتصفية الشاي واشربيه مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا. يساعد شاي القراص في تحفيز الجسم على التخلص من حمض اليوريك الزائد.
  • مستخلص القراص
    يمكن العثور على مستخلص نبات القراص في صورة مكملات غذائية. يمكن تناولها وفقًا للإرشادات الموجودة على العبوة أو وفقًا لتوجيهات الطبيب. المستخلص يحتوي على تركيزات عالية من المركبات العلاجية التي تساعد في تقليل الألم والالتهابات.
  • زيت القراص الموضعى
    يمكن استخدام زيت القراص لتدليك المفاصل المتأثرة بالنقرس. يساعد الزيت على تقليل التورم والتهيج ويساهم في تحسين الدورة الدموية في المفصل المصاب. يمكن مزج زيت القراص مع زيت آخر مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند للحصول على تأثير أفضل.
  • حقن القراص
    في بعض الحالات، قد يوصي الأطباء باستخدام حقن نبات القراص لعلاج التهاب المفاصل والنقرس، ولكن يجب استشارة الطبيب أولًا قبل اتخاذ هذه الخطوة.

مزايا إضافية لنبات القراص

  • داعم للكلى
    نبات القراص معروف بقدرته على دعم صحة الكلى وتحفيز عملية إزالة السموم من الجسم. فهو يساهم في تحسين وظائف الكلى والمثانة، ما يساعد على تطهير الجسم من حمض اليوريك الزائد.
  • مفيد للدم
    نبات القراص غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز من صحة الدم وتساعد في تحسين تدفقه. هذا يساهم في تغذية المفاصل وتحسين صحتها العامة.
  • تحسين صحة الجلد
    بسبب احتوائه على فيتامين C والأحماض الأمينية الأساسية، فإن نبات القراص يساعد في تعزيز صحة البشرة ويمنع التهيج والالتهابات الجلدية.
طريقة استخدام نبات القراص لعلاج النقرس

بالصور

نبات طبيعي الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس

نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة

