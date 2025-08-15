رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

يبحث الكثير عن رابط وموعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والتحويلات المناظرة وغير المناظرة، في خطوة ينتظرها آلاف الطلاب وأولياء الأمور الحريصين على تعديل مسارهم الجامعي بما يتوافق مع رغباتهم ومواقع سكنهم.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

وأوضح مكتب التنسيق أن باب تقليل الاغتراب 2025 للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية متاحًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق كما سيتاح عليه النتيجة :

www.tansik.digital.gov.eg

وتم فتح بابا تقليل الاغتراب في الفترة من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، وتشمل التحويلات المناظرة وغير المناظرة بنسبة لا تتجاوز 10%، وفق الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تتضمن أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، وفي حالة التحويل غير المناظر يجب استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

الضوابط المعتمدة لتحويلات تقليل الاغتراب

شددت الوزارة على أن التحويلات الورقية غير مسموح بها، إذ يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط، مع السماح للطالب بإجراء تقليل الاغتراب لمرة واحدة فقط، مع استيفاء أي شروط إضافية تفرضها الكلية المستقبلة، مثل اجتياز اختبارات القدرات، إضافة إلى أن المفاضلة بين الطلاب تتم بناءً على مجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة وفي حدود النسبة المقررة.

التحويلات للمعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

أتاح مكتب التنسيق للطلاب المرشحين للمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، إمكانية التقديم للتحويل إلى معهد آخر، سواء كان مناظرًا في نفس التخصص أو غير مناظر، أو حتى من كلية إلى معهد، شريطة استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المراد التحويل إليه، ومراعاة الطاقة الاستيعابية ونسبة القبول المقررة، على أن يتم ترتيب الطلاب وفق مجموعهم في الثانوية العامة.

أسباب رفض تقليل الاغتراب