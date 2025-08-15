قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور مي سليم وميس حمدان .. فريق واما يتألقون بحفل رأس الحكمة| صور
أمين الفتوى: التبليغ عن الجرائم حماية للمجتمع وليس "فضيحة"
الأفخم من مرسيدس.. ماذا تقدم مايباخ S680 إميرالد آيل؟
محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا أمام مودرن سبورت وهدفنا إسعاد جماهير الأهلي
الأحمر دفاعيا مستباح.. تعليق مثير لـ الغندور بعد فوز الأهلي على فاركو
احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر
محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطةكهرباء بإدفو وعودة التيار .. شاهد
إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي بإحدى قرى ملوي بالمنيا
النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب
فاركو أحد أضعف فرق الدوري .. إعلامي يعلق على مباراة الأهلي
رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن رابط وموعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والتحويلات المناظرة وغير المناظرة، في خطوة ينتظرها آلاف الطلاب وأولياء الأمور الحريصين على تعديل مسارهم الجامعي بما يتوافق مع رغباتهم ومواقع سكنهم.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

وأوضح مكتب التنسيق أن باب تقليل الاغتراب 2025 للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية متاحًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق كما سيتاح عليه النتيجة :
www.tansik.digital.gov.eg

وتم فتح بابا تقليل الاغتراب في الفترة من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، وتشمل التحويلات المناظرة وغير المناظرة بنسبة لا تتجاوز 10%، وفق الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تتضمن أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، وفي حالة التحويل غير المناظر يجب استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

الضوابط المعتمدة لتحويلات تقليل الاغتراب

شددت الوزارة على أن التحويلات الورقية غير مسموح بها، إذ يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط، مع السماح للطالب بإجراء تقليل الاغتراب لمرة واحدة فقط، مع استيفاء أي شروط إضافية تفرضها الكلية المستقبلة، مثل اجتياز اختبارات القدرات، إضافة إلى أن المفاضلة بين الطلاب تتم بناءً على مجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة وفي حدود النسبة المقررة.

التحويلات للمعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

أتاح مكتب التنسيق للطلاب المرشحين للمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، إمكانية التقديم للتحويل إلى معهد آخر، سواء كان مناظرًا في نفس التخصص أو غير مناظر، أو حتى من كلية إلى معهد، شريطة استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المراد التحويل إليه، ومراعاة الطاقة الاستيعابية ونسبة القبول المقررة، على أن يتم ترتيب الطلاب وفق مجموعهم في الثانوية العامة.

أسباب رفض تقليل الاغتراب

  • أن يكون الطالب مقيدًا بالفعل بكلية في نطاقه الجغرافي ويريد الانتقال إلى أخرى خارج النطاق.
  • عدم الحصول على الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
  • اكتمال النسبة المقررة 10% في الكلية المطلوبة، حيث تكون الأولوية للأعلى مجموعًا.
  • اختيار كلية داخل النطاق الجغرافي في الرغبات الأصلية وعدم انطباق شروط النقل.
نتيجة تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب رابط نتيجة تقليل الاغتراب رابط وموعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 تحويلات تقليل الاغتراب

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. طاقة إيجابية تدفعك للابتكار

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..النجاح مهم لكن لاتنسى الأحباء

برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. استمتع بالحرية

