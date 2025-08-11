تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

يبحث الكثير عن من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2025، عن خطوات وشروط تقليل الاغتراب، وكذلك الملتحقين بالعام الدراسي الجامعي 2025-2026 والتي ظهرت لهم نتيجة المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق 2024 .

خطوات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة



تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2025 في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجغرافية أ.



موعد و خطوات تقليل الاغتراب 2024

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات يتم فتحها للطلاب من خلال موقع التنسيق لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ، خلال 48 ساعه من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

8 شروط للتحويل.. وخطوات تقليل الاغتراب

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط تحويل تقليل الاغتراب، أكدت على أن كل طالب وطالبة يريد التحويل من كلية إلى أخرى مناظرة عليه اتباع الشروط التالية:

1- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

2- التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

3- لا توجد تحويلات ورقية.

4- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

5- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

6- التحويل يكون عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

7- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

8- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).