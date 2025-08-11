قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقم صعب.. الصيادلة تحذر من فوضى الخريجين وارتفاع الأعداد
مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
الافتتاح مجانا للجمهور في هذا الموعد | 10 معلومات مهمة لا تعرفها عن المتحف الزراعي بالدقى
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة
موعد مباراة منتخب الناشئين ضد التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
مصر والتشيك أبرزها.. مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد تحت 19 عام
أخبار البلد

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

نهلة الشربيني

يبحث الكثير عن من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2025، عن خطوات وشروط تقليل الاغتراب، وكذلك الملتحقين بالعام الدراسي الجامعي 2025-2026 والتي ظهرت لهم نتيجة المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق 2024 .

خطوات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة


تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2025 في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجغرافية أ.


موعد و خطوات تقليل الاغتراب 2024

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات يتم فتحها للطلاب من خلال موقع التنسيق لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ، خلال 48 ساعه من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

8 شروط للتحويل.. وخطوات تقليل الاغتراب

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط تحويل تقليل الاغتراب، أكدت على أن كل طالب وطالبة يريد التحويل من كلية إلى أخرى مناظرة عليه اتباع الشروط التالية:

1- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

2- التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

3- لا توجد تحويلات ورقية.

4- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

5- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

6- التحويل يكون عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

7- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

8- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تنسيق الجامعات تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2025 المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

