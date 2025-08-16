السكة الحديد تعتذر للركاب عن تخفيض مؤقت لسرعات القطارات بسبب الحر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تزامنًا مع الارتفاع في درجات الحرارة، عن تطبيق تخفيض مؤقت لسرعات القطارات حال ارتفاع درجات الحرارة عن النسب الطبيعية، حفاظًا على سلامة الركاب والمعدات، ووفقًا لمعايير الأمان المتبعة في مثل هذه الظروف.

وأكدت الهيئة أن غرف العمليات المركزية وفرق التدخل الميدانية تتابع على مدار الساعة إجراءات التشغيل والسلامة في جميع القطاعات، مع التركيز على خطوط الوجه القبلي الأكثر تأثرًا بالحرارة المرتفعة، موضحة أن حركة القطارات تسير وفق الجداول المقررة بالوجهين البحري والقبلي، دون تعطيل جوهري حتى الآن.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة احترازية واستباقية لتفادي أي تأثيرات سلبية محتملة لدرجات الحرارة المرتفعة على سلامة القضبان وكفاءة التشغيل.

وقدمت الهيئة اعتذارها للركاب عن أي تأخير قد يطرأ، مؤكدة أن سلامة الركاب ومرافق التشغيل تظل في مقدمة أولوياتها.