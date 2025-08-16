طريقة عمل بيض بالطماطم شكشوكة.. صباح الخير مع طعم فريد

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة فطور خفيفة أو عشاء سريع وسهل، فلا شيء أفضل من شكشوكة البيض بالطماطم، هذه الوجبة التقليدية في العديد من البلدان العربية هي خيار مثالي لمحبي الأطعمة الغنية بالنكهات والتوابل.

تقدم الشيف هدي زعرب طريقة عمل شكشوكة البيض بالطماطم.

مكونات عمل شكشوكة البيض بالطماطم

بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد

2 حبة طماطم مقطعة

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 فلفل حار اختياري

2 بيضة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة طعام زيت زيتون

طريقة عمل شكشوكة البيض بالطماطم

في مقلاة، سخني زيت الزيتون وأضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يصبح البصل طريًا.

أضيفي الطماطم المقطعة والفلفل الحار، واتركيها تطهى على نار متوسطة حتى تتسبك.

اكسرِ البيض فوق الخليط واتركيه ينضج حتى يصبح البيض في القوام المطلوب مستوى الطهي حسب ذوقك

رشي الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة، ثم قدميها مع الخبز.

نصيحة: يمكنك إضافة جبنة فتا أو زعتر طازج فوق البيض لتعزيز النكهة.