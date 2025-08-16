قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغندور يدافع عن مصطفي شوبير : طبيعي يخطأ ويتعلم
دعاء الشفاء العاجل للمريض.. ردده بعد الفجر واغتنم وقت الرحمة
طريقة عمل بيض بالطماطم شكشوكة.. صباح الخير مع طعم فريد
انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة اليوم .. رابط رسمي
أسعار ومواصفات جينيسيس G70 موديل 2025 في السعودية
الكرملين يكشف سبب عدم تلقي بوتين لأسئلة الصحفيين في قمة ألاسكا
نوع من النبات عند العطار يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات
ما سبب تفاوت الناس في الرزق؟.. الإفتاء توضح الحكمة
احتفالات وبكاء في آنفيلد.. جماهير ليفربول تكرم جوتا بأداء رائع
شبورة صباحية وأمطار خفيفة .. توقعات الأرصاد للطقس في الساعات المقبلة
Galaxy Z Flip 7 ينافس Honor Magic V Flip 2 رغم اختلاف المعالجات
سقط من الدور الثالث.. مصرع شاب بإحدى قرى الدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل بيض بالطماطم شكشوكة.. صباح الخير مع طعم فريد

بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
أسماء عبد الحفيظ

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة فطور خفيفة أو عشاء سريع وسهل، فلا شيء أفضل من شكشوكة البيض بالطماطم، هذه الوجبة التقليدية في العديد من البلدان العربية هي خيار مثالي لمحبي الأطعمة الغنية بالنكهات والتوابل.

تقدم الشيف هدي زعرب طريقة عمل شكشوكة البيض بالطماطم.

مكونات عمل شكشوكة البيض بالطماطم

 بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
  • 2 حبة طماطم مقطعة
  • 1 بصلة مفرومة
  • 2 فص ثوم مفروم
  • 1 فلفل حار اختياري
  • 2 بيضة
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
  • 2 ملعقة طعام زيت زيتون

طريقة  عمل شكشوكة البيض بالطماطم

 بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
  • في مقلاة، سخني زيت الزيتون وأضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يصبح البصل طريًا.
  • أضيفي الطماطم المقطعة والفلفل الحار، واتركيها تطهى على نار متوسطة حتى تتسبك.
  • اكسرِ البيض فوق الخليط واتركيه ينضج حتى يصبح البيض في القوام المطلوب مستوى الطهي حسب ذوقك
  • رشي الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة، ثم قدميها مع الخبز.

نصيحة: يمكنك إضافة جبنة فتا أو زعتر طازج فوق البيض لتعزيز النكهة.

البيض شكشوكة البيض شكشوكة البيض بالطماطم المكونات لعمل شكشوكة البيض بالطماطم طريقة عمل شكشوكة البيض بالطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

الراقصة بوسي الأسد

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط الراقصة بوسي الأسد لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة بالهرم

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

البنك المركزي

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| عودة للتيار الكهربائى بإدفو.. وتكليف المسئولين بتلبية المطالب الجماهيرية

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 16-8-2025

اسعاف

مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجلها فى مشاجرة بأسوان

بالصور

طريقة عمل بيض بالطماطم شكشوكة.. صباح الخير مع طعم فريد

بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد

نوع من النبات عند العطار يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات

نوع من النبات يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات
نوع من النبات يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات
نوع من النبات يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات

مكرونة بالجبن ماك أند تشيز.. الراحة في طبق واحد

مكرونة بالجبن ماك أند تشيز الراحة في طبق واحد!
مكرونة بالجبن ماك أند تشيز الراحة في طبق واحد!
مكرونة بالجبن ماك أند تشيز الراحة في طبق واحد!

شاورما دجاج منزلية.. طعم شهي في دقائق

شاورما دجاج منزلية
شاورما دجاج منزلية
شاورما دجاج منزلية

فيديو

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد