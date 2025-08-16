قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الصباح.. بـ11 كلمة يعطيك الله حتى يرضيك
هيلاري كلينتون ترشح ترامب لجائزة نوبل
السكة الحديد تعتذر للركاب عن تخفيض مؤقت لسرعات القطارات بسبب الحر
بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 اليوم بجميع محافظات الجمهورية
نبات طبيعي الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس
الليلة.. الزمالك يتحدى المقاولون العرب في ثاني جولات الدوري المصري
زيكر تكشف عن 9X الرياضية الجديدة.. بتكنولوجيا هايبرد
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت
وفاة والدة الفنان صبحي خليل
ترامب لـ بوتين: سأتواصل معك قريبا.. والأخير يرد : الاجتماع المقبل بموسكو
محارب السرطان عمر مهران يستغيث بأصحاب القلوب الرحيمة لإجراء جراحة
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

أسعار البنزين
أسعار البنزين
عبد العزيز جمال

يهتم الكثيرون بالبحث عن أسعار البنزين في مصر اليوم السبت 16 استقرارًا ملحوظًا، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أحدث أسعار البنزين، السولار، والغاز الطبيعي للسيارات، في ظل استمرار الحكومة في تطبيق قرارها بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ما يعني استمرار العمل بالأسعار الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل.

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025
أسعار البنزين في مصر

أسعار البنزين والسولار

وأعلنت الحكومة في وقت سابق تثبيت أسعار البنزين والسولار منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على أهمية تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في المرحلة الحالية، وعدم تحميلهم أي زيادات إضافية على أسعار الوقود.

تمديد قرار لجنة التسعير

وكان من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في يوليو 2025، إلا أن الحكومة قررت إلغاء الاجتماع وتمديد القرار حتى أكتوبر 2025، وذلك لتجنب أي زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الربع الحالي من العام، مع التأكيد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم المواطنين والحد من تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

أسعار البنزين في مصر اليوم السبت 16 أغسطس 2025

تواصل محطات الوقود في مختلف المحافظات المصرية العمل بنفس الأسعار المعلنة منذ آخر تعديل في أبريل 2025، وجاءت الأسعار الرسمية المعتمدة كالآتي

  • سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز والمازوت

لم تشهد باقي أسعار المحروقات أي تعديل، وجاءت الأسعار كالتالي

  • سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا
  • سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات
  • سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

تؤكد الحكومة أن هذه الأسعار تخضع لرقابة صارمة من قبل الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات لضمان التزام المحطات بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات أو استغلال.

موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري المقبل في أكتوبر 2025، وفق جدول اجتماعاتها الذي يتم عقده بشكل ربع سنوي في أشهر يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام، حيث يتم خلاله مراجعة الأسعار بناءً على المعطيات الاقتصادية.

العوامل المؤثرة على قرارات اللجنة

تعتمد اللجنة في قراراتها على عدة عناصر أساسية أبرزها:

-متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام

-تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر

-أسعار صرف الجنيه أمام الدولار

تأكيد حكومي بعدم زيادة الأسعار حاليًا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو باقي المحروقات حتى الاجتماع القادم في أكتوبر، مشددًا على أن الهدف من التمديد هو حماية الفئات المتوسطة والبسيطة من أي أعباء إضافية ناتجة عن تقلبات السوق العالمي.

ويعكس تثبيت أسعار البنزين والسولار توجه الحكومة لتحقيق توازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار السوق، مع مراعاة التطورات العالمية في أسعار النفط.


 

