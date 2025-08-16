نوع من الخضار العلاج الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
أسماء عبد الحفيظ

الغازات والانتفاخ مشكلة شائعة جدًا قد يعاني منها الكثير من الأشخاص في مختلف الأعمار، ومن المعروف أنها يمكن أن تكون محبطة ومزعجة للغاية. قد تؤثر الغازات على قدرتك على الاستمتاع بالطعام أو ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة.

 الخيار هو واحد من أكثر الخضروات التي يُنصح بها عند الشعور بالانتفاخ أو الغازات. هذا الخضار الأخضر المقرمش ليس فقط منعشًا ولذيذًا، بل يحتوي أيضًا على العديد من الخصائص التي تجعله حلاً مثاليًا لمشاكل الجهاز الهضمي، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيف يساعد الخيار في تقليل الغازات؟

محتوى الماء العالي
يُعتبر الخيار واحدًا من أكثر الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، إذ يتكون الخيار من 96% ماء. هذا يجعله مكونًا رائعًا لترطيب الجسم والتخفيف من احتباس السوائل. عندما يعاني الجسم من احتباس السوائل، قد يؤدي ذلك إلى انتفاخ في البطن والشعور بالثقل. لكن الخيار يساعد في معادلة هذه المشكلة بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء.

الألياف القابلة للذوبان
يحتوي الخيار على الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على تحفيز حركة الأمعاء. تساعد هذه الألياف على تنظيم عملية الهضم وتحفيز التخلص من الغازات المتراكمة في الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، تمنع الألياف من زيادة الحموضة في المعدة التي قد تؤدي إلى الشعور بالانتفاخ.

البوتاسيوم والمغنيسيوم
تعتبر نسبة البوتاسيوم الموجودة في الخيار عالية، وهو معدن أساسي يساعد في تنظيم توازن السوائل في الجسم. هذا التوازن يساعد على تقليل التورم الناتج عن الاحتفاظ بالماء في الأنسجة، مما يسهم في الحد من الانتفاخ والغازات.

التأثير المهدئ للجهاز الهضمي
يُعتبر الخيار من الخضروات المهدئة والمريحة للجهاز الهضمي. إذ يحتوي على مركبات مضادة للتشنجات، مما يجعله فعالًا في تهدئة المعدة وتقليل الإحساس بالانتفاخ الناتج عن الغازات.

طريقة استخدام الخيار لتقليل الغازات

تناول الخيار بشكل طازج
أفضل طريقة للاستفادة من الخيار هي تناوله كما هو. يمكن تقطيع الخيار إلى شرائح رقيقة وتناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات. يمكنك إضافة القليل من الملح أو الليمون لتعزيز الطعم.

عصير الخيار
يمكن تحضير عصير الخيار عن طريق خلط الخيار في الخلاط مع القليل من الليمون والنعناع للحصول على مشروب منعش يساعد في تحسين الهضم ويقلل من الغازات. يعد هذا العصير خيارًا مثاليًا في أيام الصيف الحارة، حيث يساهم في ترطيب الجسم.

سلطة الخيار
يمكن تحضير سلطة خفيفة مكونة من شرائح الخيار والطماطم والفلفل الحار مع بعض الأعشاب الطازجة مثل البقدونس أو النعناع. هذه السلطة لا تساعد فقط في الهضم بل تضيف مذاقًا منعشًا لوجباتك.

مزايا إضافية للخيار

غني بالفيتامينات والمعادن
يحتوي الخيار على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل فيتامين C و فيتامين K، بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم، ما يعزز من صحة الجلد ويقوي جهاز المناعة.

تحسين صحة القلب
بفضل محتواه من مضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد الخيار في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

