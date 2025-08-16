قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بعد هزيمة فاركو .. ماذا قال؟
أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو
بوتين : ترامب لديه رغبة حقيقية بحل النزاع مع أوكرانيا ويفهم موقفنا
فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب
ترامب: الاجتماع المقبل سيشمل بوتين وزيلينسكي
كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. طرق سهلة لتعويض ما فاتك
نجوى فؤاد: مش عايزة أعيش في دار مسنين ولا أخرج من بيتي | فيديو
مهرجان العلمين الجديدة.. مراون بابلو يشعل حماس الجمهور بأغنية راكور
الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك و جائزة للفائز
روسيا: هناك رغبة من موسكو وواشنطن في تجاوز إرث إدارة بايدن
محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطة كهرباء بإدفو وعودة التيار | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

مواقف الفنانين
إيمان عبد اللطيف

لم تكن واقعة قبلة الفنان راغب علامة، للمعجبة على المسرح في حفل الساحل الشمالي، هي أولى المواقف المحرجة للمطربين مع المعجبين، فسبقها مواقف عدة ورطت بعضهم في أزمات.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز المواقف المحرجة للمطربين مع معجبيه.

وتعرض أيضا الفنان راغب علامة لأزمة خلال الأيام الماضية مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد حفله الأخير فى الساحل الشمالي .

وعلق الفنان راغب علامة، على أزمة القبلات في حفل الساحل الشمالي الأخير، وذلك خلال اجتماع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل.

وقال راغب علامة، خلال الاجتماع، إنه تعود على عدم إحراج معجبينه مهما كان، وأن هذه المواقف تسبب له إحراج وخجل ولا يقبل أن يبعد معجب عنه، وقال إن المسئولية تقع على منظمي الحفلات، فيجب عليهم حماية الفنان من المواقف المحرجة.

ظهر الفنان وائل كفوري، في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، ظهر فيه مع معجبة بإحدى حفلاته.

وخلال الفيديو ظهرت المعجب ترقص مع وائل كفوري على المسرح، ولكنه قرر أن يبتعد عنها بمسافة، إلا أنها حاولت تقبيله فأعطى لها ظهره فورا.

واقعة وائل كفوري، مع المعجبة جعلت الجمهور يتذكر واقعة تقبيل راغب علامة، على المسرح في الساحل الشمالي من معجبة.

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

الراقصة بوسي الأسد

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط الراقصة بوسي الأسد لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة بالهرم

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21

جانب من اللقاء

تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل أزمة كهرباء خلال تنظيمه حفلًا للفنان لؤي

جانب من الحلقة

ثروت الخرباوي: الإخوان «صهاينة المسلمين».. وجيشهم الرقمي يعبث بالعقول

ترامب

مراسل القاهرة الإخبارية: ترامب يسعى لخطوة أولى نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا

شاورما دجاج منزلية.. طعم شهي في دقائق

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. طاقة إيجابية تدفعك للابتكار

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..النجاح مهم لكن لاتنسى الأحباء

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

