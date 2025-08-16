​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

لم تكن واقعة قبلة الفنان راغب علامة، للمعجبة على المسرح في حفل الساحل الشمالي، هي أولى المواقف المحرجة للمطربين مع المعجبين، فسبقها مواقف عدة ورطت بعضهم في أزمات.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز المواقف المحرجة للمطربين مع معجبيه.

وتعرض أيضا الفنان راغب علامة لأزمة خلال الأيام الماضية مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد حفله الأخير فى الساحل الشمالي .

وعلق الفنان راغب علامة، على أزمة القبلات في حفل الساحل الشمالي الأخير، وذلك خلال اجتماع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل.

وقال راغب علامة، خلال الاجتماع، إنه تعود على عدم إحراج معجبينه مهما كان، وأن هذه المواقف تسبب له إحراج وخجل ولا يقبل أن يبعد معجب عنه، وقال إن المسئولية تقع على منظمي الحفلات، فيجب عليهم حماية الفنان من المواقف المحرجة.

ظهر الفنان وائل كفوري، في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، ظهر فيه مع معجبة بإحدى حفلاته.

وخلال الفيديو ظهرت المعجب ترقص مع وائل كفوري على المسرح، ولكنه قرر أن يبتعد عنها بمسافة، إلا أنها حاولت تقبيله فأعطى لها ظهره فورا.

واقعة وائل كفوري، مع المعجبة جعلت الجمهور يتذكر واقعة تقبيل راغب علامة، على المسرح في الساحل الشمالي من معجبة.