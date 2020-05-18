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تكنولوجيا

أمريكا تنفق على ألعاب الفيديو 10 مليارات دولار.. والسبب فيروس كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:04 ص
أمريكا تنفق على ألعاب
أمريكا تنفق على ألعاب الفيديو 10 مليار دولار..بسبب كورونا
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قسم التكنولوجيا
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقمًا قياسيًا فى شراء ألعاب الفيديو فى الفترة الماضية، بعدما أنفق مستهلكو هذه الألعاب في الربع الأول من العام الجاري رقمًا قياسيًا لم يحديث من قبل، وهو 10.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 9% عن العام الماضي.

جاء هذا الرقم الضخم فى الفترة من يناير إلى مارس الماضي، الأمر الذى يعني إحتمالية وصول حجم الإنفاق على ألعاب الفيديو فى الربع الثانى من 2020 لنفس القيمة، وقد يتخطاها.

وجاء السبب الرئيسي فى تسجيل هذه الزيادة الكبيرة بشراء ألعاب الفيديو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 بالولايات المتحدة الأمريكية فى يناير الماضي، وإجباره للعديد من الناس بالبقاء فى منازلهم.

أما بالنسبة للألعاب التى سجلت أعلى أداء فى الربع الأولي فهي:

1- Animal Crossing: New Horizons
2- Call of Duty: Modern Warfare
3- DOOM Eternal
4- Dragon Ball Z: Kakarot
5- Fortnite
6- Grand Theft Auto V 
7- Minecraft 
8- MLB The Show 20 
9- NBA 2K20

ومن جانبه، قال مات بيسكاتيلا محلل صناعة الألعاب أن الملايين لجأوا إلى ألعاب الفيديو للشعور بالراحة والهروب من الملل، وبالفعل مكنتهم الألعاب من الاتصال مع الأخرين خلال هذا التوقيت الصعب الذي يمر على العالم،  كما استخدمها الملايين فى البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، سواء كان ذلك عن طريق وحدة تحكم البلايستيشن أو هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر محمول.

ومن ناحية أخري، ساهم الإرتفاع فى مبيعات ألعاب الفيديو، فى زيادة مبيعات الأجهزة والبرامج وسماعات الرأس وأجهزة التحكم "البلايستيشن" بنسبة 1% فى الربع الأول لتصل إلى 503 مليون دولار، وذلك بفضل النمو القوى فى مبيعات أجهزة وبرامج Nintendo Switch للألعاب الالكترونية، والذي ححقت مبيعاته من الأجهزة 770 مليون دولار.

وتستخدم الولايات المتحدة مقياس شامل يسمي بـ "ديناميكيات سوق الألعاب"، لتقييم إنفاق المستهلكين على ألعاب الفيديو، بما فى ذلك شراء أجهزة ألعاب الفيديو والبرامج والملحقات وألعاب الكمبيوتر الشخصي أيضًا، ويتم صدوره بصورة ربع سنوية، ليوفر المعلومات حول حجم المبيعات فى أسواق التجزئة والأجهزة الجديدة والمستعملة، وحتى تأجير الألعاب أيضًا.
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